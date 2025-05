Вулканот се заканува, а туристите прават селфиња! Видео од Мексико ги шокираше сите: „Ова е целосна лудост“

0 SHARES Сподели Твитни

На социјалните мрежи кружи видео од тројца туристи, кои го ризикувале својот живот за да се искачат на Попокатепетл и да фотографираат.Локалните медиуми велат дека ги игнорирале предупредувањата на Цивилната заштита дека приближувањето кон активен вулкан во централно Мексико може да има фатални последици.Еден од најактивните вулканиПопокатепетл е висок 5.426 метри и е еден од најактивните вулкани во Мексико. Повеќе од 20 ерупции се регистрирани од доаѓањето на Шпанците во оваа земја во 1519 година, а последната поголема се случила на 21 декември 1994 година.Објавената снимка прикажува млад човек како се искачува до работ на кратерот, а по неколку моменти, и блескава лава.Туристите позираа за селфиња, и покрај строгите ограничувања што беа во сила. Властите постојано предупредуваат дека постои ризик од експлозии и исфрлање на фрагменти од врели карпи, објавува „Сан“ .CRAZY CRAZY!…..Sound up 🔊Three people climbed to the crater of Mexico’s Popocatépetl volcano, despite official warnings. The video, shows them ignoring safety protocols from CENAPRED, which had restricted access within a 12-kilometer radius. pic.twitter.com/FNiv8mv9L3— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 6, 2025Жестока дебата на мрежитеТие се искачија на Попокатепетл на 30 март, а нивната авантура предизвика жестока дебата на мрежите. Некои веруваат дека туристите се „многу храбри“, додека други веруваат дека се „невнимателни и неодговорни“.Властите го критикуваа нивниот чин, нарекувајќи го „исклучително опасен“, особено имајќи ја предвид вулканската активност на Попокатепетл и можноста за непредвидливи ерупции.„Нема причина да ми е жал ако им се случи нешто“, „Не е многу паметно“, „Шокантно. Тие не ги ценат своите животи ниту своите семејства“, „Боже! Ова е целосна лудост“, гласеа некои од коментарите на мрежите.



