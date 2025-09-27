Вучевиќ: На 13 август планираа да ме убијат мене, син ми и соборците

Претседателот на Српската напредна партија, поранешниот премиер на Србија – Милош Вучевиќ, зборуваше за насилството кое му се случи.

Вучевиќ објави видео од инцидентите на 13 август годинава.

– На 13 август 2025 година, некои имаа план да ме убијат мене, мојот син и моите соборци. Сакаа да нè запалат живи како во Одеса или да нè влечат низ градот како Гадафи како трофеј. Најмногу ме разочара навредувањето на храбрите и чесни членови на Кобра, кои ги претставуваат најблагородните синови на Србија – напиша Вучевиќ на социјалните мрежи.