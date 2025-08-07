Вучевиќ: Србите мора да ги зачуваат Србија и Република Српска

Србите мора да ја зачуваат Србија и Република Српска, кои се под голем напад, изјави претставникот на српскиот претседател Милош Вучевиќ во Босански Петровац на одбележувањето на годишнината од цивилните жртви во колоната бегалци на патот Петровац.

Во изјава за новинарите по одбележувањето, Вучевиќ ја коментираше одлуката на КСБ на Босна и Херцеговина да го одземе мандатот на претседателот на Република Српска, Милорад Додик, и нагласи дека ова не е напад врз двајца луѓе или двајца претседатели или неколку луѓе околу нив, туку напад врз државата. „За жал, некои од нашите сонародници се дел од ова, бидејќи се понесени од некои свои интереси и лудоста да прават нешто добро. Бидејќи не е нормално да ја уништуваме државата за некој да може да си ја земе фотелјата“, рече Вучевиќ.

Тој нагласи дека Србија и Република Српска ќе бидат заедно и ќе одбележат сè што треба да се одбележи.

„И кога победувавме и кога страдавме. Ова мора да биде напишано во учебниците, за децата да учат за тоа, за да не се повтори“, рече Вучевиќ. Зборувајќи за злосторствата во операцијата „Бура“, Вучевиќ смета дека е неприфатливо што продолжуваат 30 години молчење и слепило кога станува збор за српските жртви и српската трагедија. „Сè уште ми е неверојатно дека некој може да молчи за ова злосторство или да го претстави во поинаков контекст само затоа што жртвите биле Срби, а сторителите биле припадници на хрватската армија“, рече Вучевиќ.

Да му се случеше на некој друг, како што забележа, тогаш целиот свет ќе знаеше за тоа. „Ова е место на големо страдање, каде што не можете да дојдете без да чувствувате тага, но и почит“, рече Вучевиќ, пренесе Срна.