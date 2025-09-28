Вучиќ верува дека германската разузнавачка служба обучува српски студенти за протестите

Во интервју објавено денес во викенд изданието на „Франкфуртер алгемајне цајтунг“ (ФАЦ), Вучиќ исто така рече дека не верува оти германската разузнавачка служба БНД обучува српски студенти-демонстранти, но го повтори своето тврдење дека антивладините протести во Србија во голема мера се финансирани од странство и дека нивните лидери „претходно добиле финансиска поддршка“ од Германија.

Повод за разговорот меѓу новинарот Михаел Мартенс и Вучиќ беше статијата „Лажни пријатели“, објавена во ФАС пред две недели, за односите на српскиот претседател со рускиот лидер Владимир Путин. Вучиќ брзо побара од ФАС „да одговори на некои точки кои едноставно не се вистинити“, а во интервјуто објавено денес рече дека „целиот пристап на статијата е погрешен“.

„Зборувањето за „лажни пријатели“ само поради една тема, и нејзиното толкување на начин што не одговара на вистината, не е фер. Верувам во пријателството и лојалноста, но цврсто верувам и во интересите на државите. Тие се основа на меѓународниот поредок“, рече Вучиќ.

Како одговор на коментарот на Мартенс дека Вучиќ и неговите министри велат дека Русија и Србија не се само пријатели, туку и сојузници, српскиот претседател изјави дека тој „рекол дека се пријатели“. На прашањето за изјавите на неговиот близок соработник Александар Вулин, кој ги нарекува Србија и Русија „сојузници“, Вучиќ одговори дека Вулин не е член на Српската напредна партија (СНС) и дека повеќе не е дел од српската влада. „Србија се обидува да одржува добри односи со Русија и ние ќе продолжиме да го правиме тоа.

Не мора да го правиме истото како и сите други. Но, дали тоа значи дека го поддржуваме кршењето на меѓународното право и меѓународниот поредок? Не, не го правиме тоа. Никогаш не сме рекле дека го поддржуваме влегувањето на трупи на териториите на други луѓе. Секогаш сме го поддржувале територијалниот интегритет на Украина и ќе продолжиме да го поддржуваме“, рече Вучиќ. За време на дискусијата за поддршката на Вучиќ од Москва, чија Федерална служба за безбедност (ФСБ) заклучи дека српската полиција не користела звучно оружје против демонстрантите на 15 март, српскиот претседател рече дека на германската јавност треба да ѝ се каже дека Белград прво го повикал Федералното истражно биро (ФБИ) на САД, но и дека потезите на руската страна не биле секогаш во корист на неговата влада.

„Ако ви одговара и одговара на вашите идеи, тогаш прифаќате нешто, но ако не одговара, тогаш не ве интересира вистината. Кога руската разузнавачка служба неодамна двапати ме навреди мене и Србија на најбрутален начин, вие не напишавте ништо за тоа. Руската СВР тврдеше дека продаваме муниција на Украина. Јас сум политички ветеран, го разбирам јазикот на таквите изјави. Вучиќ се осврнуваше на острата изјава од 29 мај, во која, меѓу другото, СВР ја обвинува Србија дека „се обидува да пука во Русија во грб“ со тоа што продолжува да ја снабдува Украина со муниција.

Во врска со неговата изјава од јули 2023 година дека има докази дека германските политички фондации даваат пари за протести во Србија, Вучиќ рече дека не го објавил тоа јавно за да „не ги оптовари односите“ меѓу двете земји. „Сè уште ги имам тие докази, но не сакам да го правам тоа. Не сакам да ги затегнувам нашите односи. Ги презентирав тие докази на оние што се одговорни за тоа.“ Тие рекоа дека тоа е едноставно нивна работа, дека поддржуваат невладини организации и дека сакаат да се обидат да влијаат врз општеството“, рече тој. Вучиќ негираше дека Германија директно им плаќа на луѓето да излегуваат на улиците и да протестираат, наведувајќи дека германските фондации не го прават тоа, туку дека тие „финансираат организации што го прават тоа“. Запрашан за неговата неодамнешна изјава дека разузнавачките служби на три европски земји биле вклучени во антивладини протести во Србија, но без да презентира никакви докази, Вучиќ рече дека тој „не измислува работи за да ги пронајде виновниците за она што се случува во Србија“.

„Никогаш не реков дека сè е организирано однадвор. Но, тоа е добро финансирано од странство, бидејќи овие луѓе немаат доволно пари сами да го платат тоа. На пример, оние студенти што ги блокираа универзитетите сè уште мора да јадат три пати на ден. „Тоа е најчесто платено од странски земји“, рече тој. Тој исто така рече дека не верува дека тврдењето на Центарот за социјална стабилност, кој е близок до него, дека германската разузнавачка служба БНД обучува српски студенти кои протестираат е точно и дека „нема докази“ за тоа. „Но, ми е чудно што студентите кои ги организираат овие протести, најважните лидери, претходно добивале стипендии и финансиска поддршка од германската држава“, додаде Вучиќ.

Тој го отфрли тврдењето дека ова сугерира дека стотиците илјади антивладини демонстранти во Србија биле заведени од странски сили. „Никогаш не го кажав тоа. Многу од овие луѓе се пристојни луѓе кои биле заведени од разни информации. Тие имаат свои политички убедувања, кои ги почитувам. Ме научија лекција за многу работи. Ја добив пораката. Не онаа од платени професионални демонстранти, туку од пристојни демонстранти“, рече Вучиќ. Кога го прашаа зошто го клевети високиот претставник на меѓународната заедница во Босна и Херцеговина, Кристијан Шмит, кого го нарече „гаулајтер“, Вучиќ рече дека „не стануваше збор за него лично, туку за структурата на неговата функција“. „Неколку пати го примив Шмит. Но, можеби претерав (кога го нареков гаулајтер)“, додаде тој.

На прашањето за загриженоста изразена од Европскиот парламент, Советот на Европа, набљудувачката мисија на ОБСЕ и други организации за безбедноста на изборите и назадувањето на демократијата во Србија, Вучиќ рече дека владата во Белград „соработува секој ден“ со Канцеларијата на ОБСЕ за демократски институции и човекови права (ОДИХР). Во интервјуто, Вучиќ го повтори својот став дека предвремените избори во Србија ќе се одржат во 2026 година. „Веројатно на крајот од годината, можеби дури и порано. Но, прво мора да ги завршиме подготовките за Експо 2027 во Белград“, изјави Вучиќ за ФАС.