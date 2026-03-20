Вучиќ: Во Србија нема ограничувања за купување гориво, снабдувањето не е доведено во прашање, државата се откажува од акцизи

Во Србија се одржа проширена седница на Советот за национална безбедност, посветена на енергетската ситуација, со која претседаваше претседателот на Србија, Александар Вучиќ.

„Ја анализиравме ситуацијата за февруари и март 2026 година“, рече Вучиќ.

„Кога зборувам за енергетската безбедност, не станува збор само за нафтата, туку и за цената на гасот на светскиот пазар, 735 долари за 1.000 кубни метри, што сега е највисока во последните три и пол години“, рече тој. „Со оглед на ситуацијата и тензиите околу затворањето на нафтените бунари и гасоводите, ќе мора да преземеме болни мерки за нашата земја, но не и за граѓаните на нашата земја, и на краток рок и за период од неколку месеци. Ги подготвивме мерките и работите стојат вака: денес, според нормалните акцизи, без 20-те проценти што веќе ги намаливме на нафтата, денес цената на нафтата и дизелот во 15 часот треба да биде 257 динари. На пумпите е 208 динари“, рече Вучиќ.

Државата се откажува од акцизите Вучиќ изјави дека првата мерка во областа на енергетиката ќе биде дополнително намалување на акцизите за уште 40 проценти, што, како што рече, е кумулативно намалување на акцизите од околу 61 процент. Вучиќ истакна дека двете цели кога станува збор за енергијата се цените на нафтените деривати да останат под контрола и целосно снабдување, а за да се постигнат тие, потребно е да се применат одредени мерки, од кои едната е намалување на акцизите за повеќе од 20 проценти, што значи дека државата речиси целосно се откажува од приходите. „Денес ќе ја намалиме акцизата за уште 40 проценти, кумулативно ќе ја намалиме акцизата за околу 61 процент. Речиси ќе се откажеме од нашите државни приходи за да ја задржиме оваа цена и ќе ја задржиме во наредните недели. Освен ако нафтата не достигне 200. Тогаш не знам. Ќе бараме решение. Речиси целосно се откажуваме од нашите приходи“, истакна Вучиќ. Како што објасни, Србија годишно собира околу две милијарди евра за буџетот од акцизата на нафтата, што е најголемиот приход од акцизи, повисок од приходите од акцизи за цигари, кои се некаде околу 1,3 милијарди. „Ова се највисоките приходи од акцизи за нашата земја. Од ова финансираме патишта, училишта, од ова ги плаќаме платите на здравствените работници, полицијата, армијата и сите други“, рече Вучиќ.

„Веќе ја намаливме акцизата за 20 проценти, така губиме 35 милиони евра месечно. На годишно ниво, 420 милиони евра. Само да видиме колку товар паѓа врз државата за да се избегне инфлација. Денес, цената би била 257 со претходните давачки. Денес е 208 на пумпите, а разликата во цената е 34 динари. Денес ќе одиме на зголемување од само 4 динари, а бензинот за само 2 динари. А веќе има 35 милиони изгубени месечно. Денес ќе ја намалиме акцизата за уште 40 проценти, речиси ќе се откажеме од приходите за да ја задржиме оваа цена во наредните недели“, рече тој. „Но, тоа не може да биде единствената мерка, затоа одиме со државни резерви. Бидејќи имаме големи резерви, подготвени сме да им дадеме на нафтените компании цена од 180 динари за да можат да остварат профит и сите наши пумпи во селата да работат за нас. Снабдувањето не е во прашање, единственото прашање е цената на горивото“, истакна Вучиќ. „Ќе направиме сè што можеме за да го одржиме нивото на резерви. Ќе мора да разговараме со Русите за гасниот аранжман“, додаде тој. „Благодарение на монетарната стабилност, подготвени сме да ги примиме најсилните удари и цените нема да паднат“, нагласи тој. Тој додаде дека Србија се подготвила на време и дека има големи резерви на гориво.