Вучиќ: Ги молам нашите руски пријатели да најдат решение за НИС – знаеме дека тие не се виновни за санкциите

Српскиот претседател Александар Вучиќ изјави дека знае дека Русите не се виновни за санкциите на САД врз НИС и побара од Русија да разговара за ова прашање со Американците. – пренесуваат српските медиуми.

„Ќе ги замолиме нашите руски пријатели повторно да размислат за последиците од санкциите за Србија и да се обидат да најдат решение заедно со нас. Добро знам дека Русите не се виновни за санкциите, но како претседател на Србија, немам право да дозволам нашиот народ да страда, ниту виновен ниту невин. Не можам и не сакам да го дозволам тоа. Ги замолуваме Русите да разговараат за ова прашање и со Американците“, рече Вучиќ во вонредно обраќање до јавноста.

Тој изјави дека стапувањето во сила на санкциите на САД врз НИС е лоша вест за Србија во многу погледи. „Не станува збор за функционирање само на една компанија, туку ќе има сериозни последици за целата земја во секоја смисла и ќе влијае на секој граѓанин, затоа мора да бидеме обединети“, рече Вучиќ.

Ние, како земја што наследува владеење на правото и никогаш не сме се фалеле со изнуда и секогаш сме се однесувале одговорно, не можеме со задоволство да се согласиме на модели на изнуда на нечиј капитал или имот – тоа е наша политичка одлука, нагласи тој.

„Разговаравме и ќе продолжиме да разговараме со нашите американски партнери, утрово разговарав со рускиот амбасадор. Очекуваме понатамошни реакции од Москва“, рече српскиот претседател.