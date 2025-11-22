Вучиќ ги отфрли обвинувањата дека бил дел од „снајперското сафари“ во Сараево

Српскиот претседател Александар Вучиќ во четврток ги отфрли обвинувањата што го поврзуваат со таканареченото снајперски сафари за време на опсадата на Сараево во 1990-те, нарекувајќи ги тврдењата „лаги“ насочени кон негово прикажување како „чудовиште“ и „ладнокрвен убиец“.

„Никогаш не сум убил никого, никогаш не сум ранил никого, ниту сум направил нешто такво“, изјави Вучиќ за новинарите на маргините од регионалната бизнис конференција Велика Британија-Западен Балкан во Белград.

Хрватскиот истражувачки новинар Домагој Маргетиќ во вторник изјави дека поднел формална жалба до обвинителите во Милано, тврдејќи дека Вучиќ или учествувал или помогнал во олеснувањето на „снајперскиот туризам“, во кој странците наводно им плаќале на силите на босанските Срби за да можат да пукаат во цивили од позиции што гледаат над опсадениот град.

Во своето писмо до обвинителите, Маргетиќ цитира видео од 1993 година и наводни интервјуа од воено време, заедно со сведоштва од босански функционери како доказ дека Вучиќ бил „воен доброволец“ во Сараево во 1992 и 1993 година и член на Новиот сараевски четнички одред на Армијата на Република Српска. Тој понатаму тврди дека Вучиќ поминал неколку месеци стациониран на позиција на фронтовската линија на еврејските гробишта во Сараево.

Одговарајќи на обвинувањата за снимката од 1993 година, на која наводно се гледа како држи снајперска пушка заедно со други вооружени лица на гробиштата, Вучиќ инсистираше: „Никогаш во животот не сум држел снајперска пушка. Дури и немав пушка за која зборувате, бидејќи тоа е статив за камера“.

Обвинувањата на Маргетиќ дојдоа откако обвинителите во Милано минатата недела отворија истрага за наводни италијански државјани кои можеби учествувале во таканаречените снајперски сафари, истражувајќи потенцијални обвиненија за тешко убиство.

Истражителите ги испитуваат тврдењата дека странските посетители наводно им платиле на војниците на босанските Срби од Армијата на Република Српска – кои дејствувале под команда на поранешниот лидер на босанските Срби Радован Караџиќ, кој беше осуден за геноцид во 2016 година – да ги транспортираат на ридски позиции околу Сараево, каде што можеле да пукаат кон цивили за забава.

Повеќе од 10.000 луѓе беа убиени во Сараево помеѓу 1992 и 1996 година, многумина од немилосрдно гранатирање и снајперски оган, за време на она што стана најдолгата опсада во модерната европска историја, по прогласувањето на независноста на Босна и Херцеговина од Југославија.

Италијанската истрага, покрената од жалба од независниот новинар и писател Ецио Гавацени, има за цел да утврди дали се случиле долго озборуваните „човечки сафари“ и кој можеби ги овозможил или учествувал во нив.