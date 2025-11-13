ВУЧИЌ ДЕНЕС СО МАКРОН: Ќе разговараат за сите важни теми

Српскиот претседател Александар Вучиќ денес ќе отпатува за Париз каде што ќе се сретне со францускиот претседател Емануел Макрон, и како што нагласи, тоа ќе биде исклучително важна средба.
„Ќе разговараме за сите важни геополитички, регионални прашања, прашања од билатералната соработка, европскиот пат на Србија и сите важни теми“, рече Вучиќ.
Тој нагласи дека оди во Париз буквално на час и половина или два.
