Вучиќ до Американците: Вчера молев, денеска барам да се обнови лиценцата за НИС

Сè уште не знам каква е американската одлука за Нафтената индустрија на Србија (НИС), но ги повикувам да донесат позитивна одлука и да ни дадат лиценца, изјави вечерва српскиот претседател Александар Вучиќ, додавајќи дека вчера „молел, а вечерва бара“ на Србија да ѝ се даде лиценца, бидејќи никому не му наштетила, објави euronews.rs.

Вчера реков – ги молам Американците да ни го направат ова, а потоа размислувам зошто прашав. Па си велам, се молев за мојот народ, а не за себе, рече Вучиќ на предизборниот состанок на Српската напредна партија пред локалните избори на 30 ноември.

„Денеска е 48-миот ден откако ниту една капка нафта не влезе преку цевководот од Хрватска. Хрватите, како и нашите пријатели, го исклучија снабдувањето со нафта првиот ден, а поминаа 48 дена. Дали има една пумпа што нема гориво? Не, бидејќи некој во домаќинството се грижеше за сè“, рече Вучиќ.

Вучиќ повтори дека Србија нема да одземе ништо од никого преку ноќ, но дава рок од 50 дена за да се најде решение за сопственост во НИС.