Вучиќ до своите министри: Изгледате како да сте преживеале 14 грмотевици, разбудете се,

Српскиот претседател Александар Вучиќ го искористи отворањето на новата фабрика на Мулбауер во Стара Пазова денес за да им испрати на своите министри остра порака за нивниот пристап кон работата, споредувајќи ги со кошаркарски тим без енергија,

„Сакам да ви кажам нешто вам, во владата, кои изгледате како да преживеавте 14 грмотевици на патот кон тука и како да не сме во затворен простор“, почна Вучиќ.

Знам кога неуспешно се обидов да станам кошаркар, па дозволете ми да ве научам нешто. Сè е видливо во 10-тата минута од играта“, им рекол тој

„Кој и да стои на теренот не мора да гледа во резултатската табла, туку само во клубот. Ако сите луѓе изгледаат вака полузаспани или гледаат низ вас, тие не се заинтересирани без причина, не скокаат на освоените бодови, не се вознемируваат кога ќе добијат бодови. Тој тим никогаш не може да победи во натпревар. Затоа е убаво да ве гледаат со малку повеќе енергија, со малку повеќе смеа и сила, ако треба да викате и да се борите“, рече Вучиќ.

Луѓето не ги избраа оние кои немаат енергија, немаат сила да се борат. Луѓето сакаат да видат некој што се бори за нив, а тоа е она што го правите“, рече тој,

Тој конкретно му се обрати на министерот за внатрешни работи Ивица Дачиќ. „Затоа, Ивица, не е осум часот наутро кога си поспан. Разбуди се, разбуди се, ајде, донесе малку живост. Не грижи се за овие локални избори, одиш со нас, сè ти е обезбедено. Ајде, донесе малку живост“, заклучи Вучиќ.