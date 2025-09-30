Вучиќ е прозван да открие кој стои зад рускиот паравоен камп во Србија за обука на терористи

Вучиќ е прозван да открие кој го создал рускиот паравоен камп во Србија за обука на терористи. Заменик-претседателката на Партијата за слобода и правда, Мариника Тепиќ, го повика српскиот претседател Александар Вучиќ да каже кој се крие зад името Николај од Москва, кој пред три месеци организираше паравоен камп за проруски платеници во областа „Сончева река“ во Србија. Обучените платеници имаа задача да предизвикаат немири во други земји, објасни Мариника Тепич.

„Кој е овој Николај, кој му плати на Лазар Поповиќ со криптовалута, а потоа подигна пари на својата сметка и ѝ плати на управничката Драгица за сместување и обука на овие проруски платеници кај нас“, праша Тепич и додаде:

„Рускиот амбасадор Боцан-Харченко и Вучиќ треба да им кажат на граѓаните на Србија дали сето ова е организирано по наредба на Руско-српскиот комитет за борба против шарените револуции? Бидејќи како можеме да веруваме дека во Србија повеќе нема паравоени кампови? И како можам да знам дека таму нема хорди што се обучуваат за подготовка или уште полошо масовни напади и терористички акти тука, во Србија?“.

Минатата недела, за време на операциите на молдавската полиција, беа уапсени членови на паравоена група, кои планираа да предизвикаат хаос во земјата за време на изборите, во корист на проруската партија. Некои од приведените признаа пред камерите дека поминале специјална обука во Србија, по што српските безбедносни служби уапсија две лица за организирање борбено-тактичка обука во близина на Лозница.