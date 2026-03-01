Вучиќ: Започнува нова ера во која меѓународното право нема да биде важно

Српскиот претседател Александар Вучиќ изјави дека не верува оти конфликтот на Блискиот Исток е почеток на Третата светска војна , туку дека сме сведоци на нешто што е нова ера во која никој повеќе нема да се грижи за меѓународното право. Тој нагласи дека е важно Србија да го зачува мирот , пренесува Танјуг.

Во телефонско интервју за ТВ Информер во врска со нападите што Израел и САД ги започнаа утрово против Иран, Вучиќ рече дека не е изненаден од сето ова бидејќи, како што наведе, нападот бил подготвуван долго време.

На прашањето дали има информации дека ова ќе се случи, како што го предвидел во своите изјави, Вучиќ одговори дека само ги наведува фактите, но дека има и дополнителни информации.

Сателитските снимки покажуваат дека сè повеќе бродови престојуваат во близина на главните пристаништа во регионот.

„Но, да бидам целосно искрен, имав и некои информации кои не дојдоа ниту од САД ниту од Иран, туку од, би рекол, полуофицијални или полуформални информации од трета страна вклучена во ова, кога наговестив“, рече Вучиќ, додавајќи дека нападот не изненадил никого . „Не мислам дека Третата светска војна започнала, не мислам дека и покрај борбата да им се спротивстави на напаѓачите, Иран има голема шанса на среден и долг рок да ја брани својата земја и својата територија. Исто како што не мислам дека ова е еден од оние напади што ќе завршат за еден ден и ќе кажат „добро, завршивме со нашите цели“. Мислам дека нападот беше долго подготвуван, долго организиран , мислам дека огромна сила беше префрлена од целиот свет во Ормутскиот Залив, Персискиот Залив, би рекол во околината на Заливот воопшто“, рече Вучиќ.

Вучиќ рече дека Србија постигнува силен воен напредок, дека имаме повеќеслојна одбрана и дека ќе продолжи сериозно да ја зајакнува земјата.

„Речиси 14 години успевав да го одржувам мирот во тешки услови, ќе продолжам да успевам, но кога зборувате за одржување на мирот, тогаш треба да знаете дека моќта што ја имате, а не вашите зборови и шарм, е нешто што придонесува за одржување на мирот, затоа ќе продолжиме многу сериозно и посветено да ја зајакнуваме нашата земја. Добивме неколку важни дозволи за увоз, или поточно дозволи за извоз од некои земји, а увезуваме системи со огромна моќ“, рече Вучиќ.

Тој нагласи дека Србија е мала земја и дека не може да им се спротивстави на големите и на НАТО, но дека ќе биде толку силна што секој напад, помислата за напад врз Србија, би била скапа за секого, дури и за најмоќните во светот. Додаде дека никогаш нема да ја стави земјата во таква позиција што најмоќните во светот би ја нападнале Србија и дека не може да го дозволи тоа како претседател на републиката.

Како одговор на прашање за ситуацијата на Балканот, поточно за воениот сојуз на Загреб, Тирана и Приштина и вежбите што ги планираат, тој нагласи дека ова не е насочено против него, туку против Србија.