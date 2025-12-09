Вучиќ: За година и пол ќе се соочиме со голема војна

Српскиот претседател Александар Вучиќ изјави дека сè уште чека вести од Москва во врска со испорачувањето на плин, објави Блиц.рс.

„Јас сум рационална и прагматична личност, иако понекогаш покажувам повеќе емоции. Но, во меѓународната политика повеќе нема рационалност. Можам да предвидам многу работи, но повеќе не можам ни да претпоставам многу работи“, забележа тој за време на интервју на форумот BELTALKS, кој е посветен на зајакнување на соработката и конкурентноста низ цела Европа преку инклузивен дијалог и практична соработка.

Тој додаде дека не може да предвиди како ќе заврши прашањето за енергетската ситуација во Србија.

„Никој повеќе не сака да ја слуша другата страна. За година и пол ќе се соочиме со голема војна. И луѓето ќе велат дека сум ‘кралица на драмата’, но ја предвидов и војната во Украина. Три месеци пред да започне, зборував за тоа. Дури и моите најблиски колеги ми рекоа дека претерувам. Само ги анализирав податоците, но повеќе од тоа, ги анализирав човечките емоции. Никој повеќе не се грижи за тоа што е вистината“, рече претседателот на Србија.

Тој исто така рече дека не сака да одговори на нападите за заканата од војна од регионот, како и на тврдењата за неговата поврзаност со „сараевското сафари“.