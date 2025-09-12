Вучиќ за најавената воена парада во Србија: Парадата ќе биде демонстрација на единство, а не на сила

Српскиот претседател Александар Вучиќ за воената парада што е најавена за 20 септември вели дека не е демонстрација на сила, туку на единство, пренесува Радио Слободна Европа (РСЕ).

„Ова е израз на нашата желба да прославиме национален празник и да покажеме колку напредна станала армијата. За да можат луѓето да видат во што инвестиравме и колку е посилна Србија во споредба со вчера. За да можат луѓето да видат дека можат да се чувствуваат безбедно“, рече Вучиќ.

Воената парада, насловена како „Моќта на единството“, е најавена за 20 септември.

Се одржува во време на масовни антивладини протести во земјата, предизвикани од смртта на 16 лица во инцидент во Нови Сад пред десет месеци.

Дел од јавноста во Србија, предводена од опозициските партии, е огорчена од организацијата на парадата, оценувајќи дека Вучиќ има намера да „демонстрира сила“ во време на голема поларизација во општеството.

Од друга страна, според изјавите на владини претставници, причината за парадата е националниот празник – Денот на српското единство, слобода и национално знаме, кој Србија го слави заедно со босанскиот ентитет Република Српска.

Воената парада се одржува и во време на зголемени тензии во Босна и Херцеговина, поради одбивањето на Република Српска да ја прифати одлуката на Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина за одземање на мандатот на претседателот на Република Српска, Милорад Додик.

Александар Вучиќ истакна дека парадата била планирана повеќе од шест месеци однапред и претставува порака за стабилност, безбедност и сигурност на земјата, како и за одвраќање на потенцијални агресори против Србија.

Тој оцени дека таквата порака е исклучително важна „во свет на неизвесност, хаос и општо лудило“.

„Но, оваа антисрпска хистерија (против воената парада) не е ништо ново. Особено овие напади од луѓе од Зелено-левичарскиот фронт кои велат дека ова е истата армија што убиваше браќа за време на конфликтите во 1990-тите. Прво, ова се млади мажи кои се 30 години помлади, а второ, нашите војници беа убиени и од некои кои сега ласкаат“, рече тој.

Вучиќ додаде дека „не ги следи многу овие коментари“, но не може да поверува дека некој е „толку политички неписмен“ за да покаже омраза кон сопствената армија, која е една од најпочитуваните институции во општеството.

„Постои тенденција анархолибералните левичарски кругови да се обидат да ја соборат и армијата и сите институции. Прво ја нападнаа Српската православна црква, а сега сакаат да ја соборат армијата“, рече Вучиќ.