Вучиќ за разговорот со Дијана Хрка: Сакав да ја сопрам агонијата на жена која изгуби дете

Српскиот претседател Александар Вучиќ изјави дека лично ја повикал Дијана Хрка да разговара со неа и ја замолил да го прекине штрајкот со глад пред српскиот Парламент.

„Сакав да ја сопрам агонијата на жена која изгуби дете. Тој ден таа рече дека не може да одговори бидејќи не ја повикав лично. Без разлика што викаше и скандираше, таа е граѓанин на Србија, ја повикав лично, не беше краток разговор. Нема да кажам каков беше, беше пристоен разговор. За некои работи се согласивме, за некои не“, изјави Вучиќ за Пинк ТВ.

Тој додаде дека ја почитува нејзината позиција и дека неговата цел не била политичка, туку хуман гест.

„Не мислам дека нејзините зборови се дека сум некомпетентен. Немам ништо против тоа, го прифаќам нејзиниот став дека не сака. Моја работа беше да направам сè што е во моја моќ да помогнам“, рече претседателот.

Вучиќ нагласи дека разговорот бил воден со коректен тон и дека неговата намера била да покаже разбирање и емпатија кон личната трагедија низ која поминува Хрка.

„Таа имаше некои прашања, јас дадов некои одговори, но чесните луѓе не емитуваат приватен разговор, иако Агенцијата за воена безбедност ме информираше дека го снимиле мојот разговор без овластување. Значи, што е директно нелегално, за тоа е предвидена тешка затворска казна. Никогаш нема да гонам никого што учествувал во тоа неовластено снимање поради тоа. Без разлика дали било преку спикерфон, на еден или друг начин, не е важно“, рече Вучиќ.

Претседателот додаде дека нема од што да се срами и апелира целиот разговор слободно да се објави.

„Не сакав дури ни да навлегувам во тоа што ми кажа службата, бидејќи немам од што да се срамам во тој разговор. Ги поканувам сега слободно да го објават целиот разговор. Немам проблем со тоа. Горд сум на секој збор што го кажав, бидејќи тоа беа вистински зборови, добронамерни зборови. Зборови на грижлива личност, личност која сака да му помогне на некого“ рече Вучиќ.

Тој исто така истакна дека го почитува ставот на Хрка и дека неговата намера е да направи сè што е во негова моќ за да помогне.

Кога го прашаа како ја разбира пораката на Дијана Хрка, која денес рече „ако нешто ми се случи, знаете што ќе се случи потоа“, Вучиќ изјави дека не сака да коментира за тоа.