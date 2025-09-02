Вучиќ му се пожали на Путин за притисоците со кои се соочува Србија поради нејзината поддршка за Русија

Српскиот претседател Александар Вучиќ и рускиот претседател Владимир Путин денес одржаа средба во Пекинг. Вучиќ му се пожали на Путин и рече дека од почетокот на украинската криза, Србија е во „тешка ситуација за да се справи со притисоците“.Путин рече дека ќе работат заедно на подобрување на економската соработка меѓу Русија и Србија„Драго ми е што денес можеме да разговараме и за регионални прашања и што можеме да се сретнеме и да се видиме лично“, рече Путин.Вучиќ му се заблагодари на Путин на руски јазик за топлото добредојде што го доби за време на неговата посета на Москва на 9 мај.
Vucic spoke in Russian during his meeting with Putin in Beijing.He boasted that Serbia is “the only country in Europe that hasn’t imposed any sanctions on the Russian Federation.”Ahead of his previous meeting with Putin, the EU had stated that it “will not be taken lightly.”… pic.twitter.com/0a8fx99jO5— Admirim (@admirim) September 2, 2025
„Соработката на највисоко ниво со Русија во сите области е многу важна за Србија и се надевам дека ќе имаме можност да подобриме некои аспекти од соработката. Енергетиката е многу важна област, особено набавката на гас“, рече Вучиќ на руски јазик.Тој додаде дека сите руски компании се добредојдени во Србија.„Србија е во тешка ситуација. Сакам да ве информирам дека од почетокот на украинската криза, Србија е во тешка ситуација за да се справи со притисоците, но сепак успеавме да ја одржиме нашата принципиелна позиција во однос на Руската Федерација и ќе продолжиме да се бориме за независноста на Србија, а исто така ќе се обидеме да се бориме да останеме единствената земја во Европа што не вовела никакви санкции врз Руската Федерација“, рече Вучиќ.