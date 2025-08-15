Вучиќ најави големи апсења поради немирите: „Прекрасните деца“ се само луѓе кои сакаат да уништат имот

Претседателот на Србија Александар Вучиќ, вечерва изјави дека е можно да се види дека „прекрасните деца“ се само луѓе кои сакаат да уништат имот и истакна дека утре ќе има многу повеќе апсења отколку што имаше во изминатите два дена.

„Она што мислам дека е многу важно е што луѓето можеа да видат се и да разберат се“,рече Вучиќ.

Како што додаде тој, досега некој можел да каже дека поддржувачите на СНС нападнале некого и затоа имало реакција од граѓаните, но вечерва се видело дека „тие прекрасни деца“ се само луѓе кои уништуваат туѓ имот.

Тој додаде дека вечерва и утре државата во Нови Сад ќе реагира подобро отколку вчера.

Ниту виновникот, ниту должникот не смеат да сносат одговорност за фактот што државните претставници не реагираа правилно во Нови Сад. Ќе мора да имаме поефикасен систем и поефикасна борба против бандити и насилници и верувам дека ќе успееме. Пред нас се големи реформи во полицијата и обвинителството“,рече Вучиќ.

Тој ги повика сите граѓани на Србија на мир.

Во повеќе од 30 градови во Србија вечерва се одржуваат протести под слоганот „Вечерва пукате по шевовите“, организирани од студентите во блокада, а во кои учествуваат и голем број граѓани.