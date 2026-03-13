Вучиќ најави масовно вооружување: Србија купува нови ракети и воена опрема

Српскиот претседател Александар Вучиќ денеска најави нов бран на инвестиции во одбранбениот сектор на земјата. Според неговите зборови, Србија планира значително да го зголеми својот воен капацитет преку набавка на софистицирано вооружување, со посебен акцент на ракетните системи.

Оваа најава доаѓа во период на зголемени глобални тензии, при што српскиот државен врх инсистира на политика на воена неутралност, но поддржана со силен одвраќачки фактор.

Вучиќ истакна дека државата е во стабилна финансиска состојба која овозможува дополнителни средства за војската, што е клучно за зачувување на националниот суверенитет.

„Србија ќе купи повеќе оружје и ракети. Мораме да бидеме подготвени и да имаме силна армија за да го зачуваме мирот и стабилноста на нашата земја“, изјави Вучиќ за време на своето последно обраќање.

Иако претседателот не прецизираше од кои земји ќе биде набавено новото оружје, Србија во изминатиот период набавуваше опрема од различни страни – од кинески ракетни системи и руски авиони, па сè до француски „Рафали“ и европски хеликоптери.

Ваквиот потег на Белград будно се следи од соседите во регионот, но и од меѓународните организации. Вучиќ неколкукратно повтори дека засилувањето на војската не е насочено против никого, туку служи исклучиво за заштита на српските граници и граѓани во ера на непредвидливи геополитички промени.