Вучиќ: Најголема вредност на Србија е народот, затоа мора да разговараме

Српскиот претседател Александар Вучиќ по повод собирите организирани од граѓаните против блокадите низ целата земја изјави дека најголемата вредност на Србија е нејзиниот народ и затоа мора да се води дијалог.

„Најголемата вредност на Србија е нејзиниот народ. И затоа мора да разговараме, да водиме дијалог. Обединети, можеме сè“, рече Вучиќ на социјалните мрежи, заедно со видео од граѓани на митинзи против блокадите.

Вечерва низ цела Србија се одржаа собири на граѓани кои се спротивставуваат на блокадите, од кои беше пренесена пораката дека блокадите го нарушуваат секојдневното функционирање и дека граѓаните сакаат нормален живот.