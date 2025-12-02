Вучиќ: Не добивме позитивна одлука од САД во врска со НИС

Не добивме позитивна одлука во врска со НИС од САД, изјави денес српскиот претседател Александар Вучиќ, јавува Нова.рс.

„Очекувавме да добиеме лиценца за продолжување на снабдувањето со нафта на нашата рафинерија во Панчево, но не добивме позитивна одлука“, изјави Вучиќ по состанокот со тимовите за енергетска стабилност и безбедност на земјата во зградата на Претседателството. „Јасно е дека Русите не сакаат да продаваат и дека не се продаваат, а тоа е нивно право – тие се сопственици, но ние имаме многу проблеми со тоа. Исто како што Американците не се заинтересирани за ништо друго освен за нивните интереси. Засега, само Србија страда, ќе видиме како ќе биде од сега па натаму“, додаде тој.

Како што рече, министерот за рударство и енергетика ќе го информира НИС дека немаме индикации дека Американците ќе доделат лиценца, што ќе предизвика прекин на работата на рафинеријата, тие сигурно ќе го сторат тоа брзо.

Зборувајќи за секундарните санкции, Вучиќ рече дека „Србија одлучи на свој ризик да обезбеди трансакции за плаќање до крајот на неделата“.