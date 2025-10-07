Вучиќ обвинет за одвратни манипулации за почитатите во Нови Сад

Српскиот претседател Александар Вучиќ во гостување на ТВ „Пинк“ прикажа надзорни снимки поврзани со трагедијата на железничката станица во Нови Сад, при што дел од медиумите и опозицијата го обвинија за „манипулација“. На видеото, според објавеното, се гледа опозицискиот советник Миша Бачулов во период меѓу 8:00 и 8:45 часот на 1 ноември 2024 година, додека падот на настрешницата – кога загинаа 16 лица – се случил во 11:52 часот. Во емисијата, пак, материјалот бил претставен како „непосредно пред падот“, што отвори критики дека се создава погрешен впечаток за улогата на Бачулов и опозицијата во настанот.

Вучиќ кажа дека „одредени структури во државата“ го криеле видеото и сугерираше дека трагедијата можеби била „наместена“. Бачулов возврати дека е загрижен за безбедноста на семејството и потсети оти уште лани јавно рекол дека бил на колодворот кратко пред уривањето. Според текстовите, гледачите на објавената снимка не воочиле „чудно“ однесување кај Бачулов, туку вообичаено движење низ просторот.

Повеќе анализи по несреќата утврдија како најверојатни причини преоптоварување на затегите и корозија на конструктивни елементи, односно долготрајни пропусти во одржувањето, а не дејствија на опозицијата, наведуваат медиумите што ја критикуваат тезата на претседателот. Новиот медиумски настап пред годишнината од трагедијата, според истите извори, има за цел политичко префрлање на вината врз противниците на власта. Официјални институции засега не најавија нови чекори врз основа на прикажаните снимки.