Вучиќ објави фотографии со Макрон од Индија: „На другата страна од светот, со пријател“

Вучиќ се сретна и со индискиот премиер Нарендра Моди во неговата резиденција.

Тие разменија мислења за местото на Србија и Франција во новиот технолошки свет за време на вечерата организирана од индискиот премиер.

Српскиот претседател Александар Вучиќ вчера пристигна во Њу Делхи, каде што учествува на Самитот за вештачка интелигенција. Вучиќ сега се огласи на својот профил на „Инстаграм“, каде што објави фотографии со францускиот претседател Емануел Макрон.

– На другата страна од светот, во Њу Делхи, со мојот пријател Емануел Макрон, секогаш срдечно и расположено, особено по исклучителната вечера што ни ја подготвија нашите љубезни домаќини – напиша Вучиќ.

Како што истакна, иако немало време за сериозни и тешки теми, тие искористиле неколку моменти за размена на мислења за „indiaaiimpactsummit2026“ и местото и улогата на Србија и Франција во новиот свет на кој сме сведоци.

Да потсетиме дека претходно денес, Вучиќ се сретна со премиерот на Индија, Нарендра Моди, во Њу Делхи, во неговата резиденција.

Вучиќ и Макрон седеа еден до друг на гала вечерата во конгресниот центар „Бхарат Мандапам“ во Њу Делхи, чиј домаќин беше индискиот премиер Нарендра Моди.

Српскиот претседател Александар Вучиќ даде интервју за CNN News18, дел од мрежата CNN India, во кое зборуваше за вештачката интелигенција, технолошкиот развој и позиционирањето на Србија во глобалната трка со вештачката интелигенција.

