Вучиќ продолжува да ги зајакнува врските со Истокот: Србија гледа клучен сојузник во Индија, договорите за оружје и технологија „пропаѓаат“

Српскиот претседател Александар Вучиќ е во Њу Делхи, каде што учествува на глобалниот самит за вештачка интелигенција. По тој повод, тој одржа билатерална средба со премиерот на Индија, Нарендра Моди, која ја оцени како исклучително продуктивна.

Главната вест по средбата во резиденцијата на индискиот премиер е официјалната потврда дека Индија ќе учествува на изложбата ЕКСПО 2027 во Белград. Вучиќ ја нагласи важноста на оваа одлука, истакнувајќи дека Индија е единствената светска сила која досега не го потврдила своето присуство.

„Денес, премиерот Моди јасно и недвосмислено изјави дека Индија сака значително да учествува на ЕКСПО и дека тоа доаѓа во Белград. Тоа е првата голема и важна вест“, рече Вучиќ.

Покрај ЕКСПО, лидерите разговараа за широк спектар на теми, со посебен фокус на вештачката интелигенција, дигиталната трансформација и ИТ секторот. Вучиќ на својот Инстаграм профил изјави дека Србија ја гледа Индија како сигурен и стратешки важен партнер во Азија.

„Исклучително значајна и пријателска средба. Обрнавме посебно внимание на соработката во областа на вештачката интелигенција, фармацевтската индустрија, образованието и размената на експерти“, напиша претседателот на Србија.

Наменски извоз на индустрија и муниција

Значаен дел од разговорот беше посветен на одбранбената индустрија. Вучиќ ја истакна специфичната позиција на Индија кога станува збор за извоз на српско оружје и муниција.

„Во денешниот свет, каде и да извезуваме муниција, некој секогаш се лути. Ако извезуваме во Индија, тогаш никој нема да се лути. Разговаравме како да ги решиме нашите проблеми, за да работат нашите фабрики, а нашите магацини да не бидат полни“, објасни Вучиќ, додавајќи дека Индија има огромна армија и претставува еден од најголемите пазари во светот.

Беше разговарано и за земјоделството и индустријата за вештачки ѓубрива, при што Вучиќ најави посета на фабриката „Еликсир“ во Прахово, верувајќи дека можат да се постигнат одлични зделки со Индија во тој сектор.

Вучиќ го покани индискиот премиер да ја посети Србија со цел да продолжи дијалогот и да ги конкретизира проектите. Тој изрази верување дека посетата ќе се оствари, што би дало силен поттик на билатералните односи.

За време на престојот во Индија, Вучиќ ќе се сретне со претседателката на Европската централна банка, Кристин Лагард, како и со бројни инвеститори, а Србија е една од 12-те земји учеснички во дебатите за иднината на вештачката интелигенција на овој самит.

