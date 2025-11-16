Вучиќ: Решение за НИС во следните седум дена, сакам да избегнеме конфискација

Српскиот претседател Александар Вучиќ нагласи дека одлуката за судбината на НИС, бидејќи ОФАК не ја продолжи лиценцата за работа на компанијата, мора да се донесе во текот на следната недела, но дека сака по секоја цена да избегне конфискација и заплена на нечиј имот.

Руските партнери се сопственици и имаат право да одлучуваат, но Србија има право да живее, рече Вучиќ, изразувајќи надеж дека азиските и европските партнери со кои разговараат Русите ќе прифатат да преговараат за сопственост.

Тој истакна дека Хрватите го прекинале снабдувањето со нафта на Србија еден час пред да бидат воведени санкциите, бидејќи не сакале да ризикуваат ништо ниту за минута, додека Србија постојано презема ризици поради односите со Русија. Вучиќ истакна дека и српските банки се изложени на ризик. Тој рече дека разговарал со американски претставници кои го предупредиле за опасноста за финансиските институции. Тој рече дека побарал уште една недела, додавајќи дека смета дека успеал да го добие тој рок, а потоа, мора да се излезе од кругот за да не бидат санкционирани банките, со што ќе се загрози нивниот кредитен рејтинг.

Тој нагласи дека денес нема да се донесе одлука, но дека конечната мора да се донесе до следната недела. „Ќе разговарам и со Русите. Се надевам дека азиските и руските партнери ќе прифатат да разговараат за сопственост. Ќе го прифатиме руското писмо што Русите и нивните азиски партнери ќе го испратат до OFAC. Ние поседуваме 29,87 проценти од NIS. Ќе почекаме Американците да одлучат дали ќе ни дозволат да добиваме нафта. Без нафта до 13 февруари, ќе бидеме во целосен колапс. Ќе разговарам со Американците, ќе ги замолам да помогнат во ова прашање, иако тие ја произведоа кризата, снабдувањето со нафта за да може рафинеријата да работи и да се забрзаат трансакциите“, објасни српскиот претседател.

Вучиќ рече дека ако Русите и нивните партнери не се согласат за купопродажбата, Србија треба да понуди подобра цена. „Иако не сме нивниот прв избор, мора да понудиме повисока цена. За тоа, ќе треба да разговараме со сите финансиери за да ги задржиме парите во касата, а ако немаме друго решение, без разлика каква ќе биде цената, ќе ги најдеме парите. Ќе разговараме и со Европејците и со сите други“, најави Вучиќ.

Тој нагласи, обраќајќи се до гувернерката на Народната банка на Србија, Јоргованка Табаковиќ, дека Србија ќе спроведе специјална операција доколку е потребно. „Ќе ги имаме парите, ќе платиме и ќе ги заштитиме граѓаните. Сакам да избегнам конфискација, запленување на имотот на секого по секоја цена. Сакам сите да видат дека не сакаме ништо да одземеме од никого. Ова е руски имот, тие имаат право да одлучуваат, но ние имаме право да живееме. Треба да ги исцрпиме сите можности пред да го започнеме понатамошниот процес на преземање на администрацијата“, рече Вучиќ.

Тој изјави дека веќе денес може да разговара со потенцијалните азиски партнери на Русија и европските партнери на Русија. „Тие се наши пријатели, секогаш се добредојдени и ако се согласат за цена, толку подобро за нас. Ако не, ќе понудиме повисока цена за да купиме НИС. И ќе преплатиме доколку е потребно, бидејќи не сакаме никого да ограбиме. Не сакаме грабеж, да земеме пари затоа што некого не сакаме“, рече Вучиќ. Тој исто така потсети дека веќе една година предупредувал дека ќе бидат воведени санкции врз НИС и дека благодарение главно на неговите разговори со партнерите од САД, спроведувањето на мерките е одложено. Тој подвлече дека ова не се санкции против Србија, туку санкции поради геополитиката и Русија и дека „Србија страдаше како трева во судир на слонови, ниту виновна ниту крива“.

Вучиќ рече дека во меѓувреме се преземени многу добри работи и иако санкциите се на сила 37 дена, никој во Србија не го почувствувал тоа психолошки, суштински или физички. „Добро се подготвивме. Армијата се подготви добро со своите залихи од стока. Резервите на храна се на 100 проценти, имаме повеќе гориво од кога било, 25.000 тони дизел само во воените резерви“, објасни Вучиќ. Тој ја критикуваше полицијата затоа што, и покрај предупредувањата, оние што се задолжени за тој оддел не успеаја да обезбедат резерви. „Вториот пат кога луѓето ќе видат дека имаме пет камиони задоцнети, две пекари и не добиваат леб наутро, ќе имаме проблеми. Недостатокот на гориво води до целосна катастрофа. Нашиот здравствен систем е 100 проценти на дизел. Затоа ја молам армијата да пренасочи дел од своите резерви кон здравството, бидејќи тоа не смее да запре. Сè уште имаме многу резерви, нема причина за паника. Но, не можеме да ги испразниме сите резерви, бидејќи ќе има нерамнотежа во снабдувањето со бензински пумпи. А кога има недостаток на бензин или дизел на помалите пумпи, ние сме во проблеми. Да не зборуваме за керозин, бидејќи авионите мора да летаат“, објасни српскиот претседател.

Тој ѝ наложи на владата да купи дополнителни количини бензин и дизел и нареди, доколку тоа бара ребаланс на буџетот, да се свика вонредна седница на Парламентот, изразувајќи верување дека граѓаните, но и политичките противници, ќе разберат дека е потребно да се имаат доволно резерви, за секој случај. Тој апелираше до локалните самоуправи кои имаат долгови да ги подмират своите сметки и му посочи на директорот на „Србијагас“ Душан Бајатовиќ дека е важно да се донесе гас до Ваљево, Александровац, Тутин и дека гасоводот од Лесковац до Врање, кој е важен поради интерконекторот со Македонија, мора да биде завршен.

„Рафинеријата и НИС мора да работат. Ќе донесеме одлука во последен момент како мораме, но рафинеријата мора да работи. НИС мора да работи, мора да се обезбеди целосно снабдување во сите сектори“, јасно стави до знаење српскиот претседател. Тој им порача на граѓаните да не се грижат, бидејќи нема да доживеат никакви тешкотии во следните 30 дена, ниту во претходниот месец, но повтори дека земјата се соочува со проблеми, бидејќи работите не се едноставни. „Но, ќе има доволно од сè, нема да го почувствувате и ние ќе преземеме мерки на време. Ова сигурно нема да помине без последици за земјата“, додаде претседателот Вучиќ.