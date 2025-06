Вучиќ се сретна со шеикот бин Зајед во Абу Даби: Ја цениме вашата поддршка и веруваме во силата на овој однос

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Република Србија, Александар Вучиќ, за време на работната посета на Абу Даби, се сретна со претседателот на Обединетите Арапски Емирати, шеикот Мохамед бин Зајед Ал Нахјан.По средбата, Вучиќ објави на социјалната мрежа Инстаграм:„Исклучително важна средба за нашата земја со претседателот на Обединетите Арапски Емирати, шеикот Мохамед бин Зајед Ал Нахјан, човек чиј збор го почитува целиот свет, а кој за мене, пред сè, е голем пријател на нашата Србија.Разговаравме за сите важни прашања на денешницата, од кризата на Блискиот Исток, до нашите билатерални односи, сегашните и идните заеднички проекти кои, како и секогаш, ќе го променат лицето на Србија и дополнително ќе ја позиционираат на самиот врв на модерните и напредни земји.Меѓу темите беше и EXPO2027, како круна на повеќето наши напори да ја претставиме земјата пред целиот свет онаква каква што е – центар на иновации, наука, забрзан раст, интелигенција и смели визии.Му ги презентирав на мојот пријател Мохамед бин Зајед новите планови што ќе ја променат не само Србија и регионот на Западен Балкан, туку и целиот концепт на економско и инфраструктурно поврзување на Европа. Како и секогаш, нашите цели се високи, а во нивното остварување ја имаме поддршката од нашите пријатели, кои отсекогаш биле тука за нас. Србија ја цени поддршката од Емиратите и верува во силата на односот што го градиме – со меѓусебно почитување, доверба и визија за напредок.“ View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

