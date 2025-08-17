Вучиќ: Сите учесници во протестите ќе бидат приведени за десет дена

Српскиот претседател Александар Вучиќ денеска изјави дека сите лица кои учествувале во немирите од изминатите денови ќе бидат приведени во рок од десет дена.

„Операцијата си ја врши својата работа и за десет дена сите луѓе што учествуваа во немирите ќе бидат приведени. И тоа лице со фантом, кое ќе го препознаеме, нема да го препознаеме само според уставот. Ги пронајдовме оние што мислеа дека никогаш нема да ги најдеме и тие ќе мора да одговараат“, изјави Вучиќ во обраќање до нацијата.

Изјавата следува по вчерашните антивладини протести во Ваљево, кога беше запалена просторија на Српската напредна партија (СНС).

Вучиќ додаде дека е благодарен на граѓаните кои, без разлика на политичката припадност, не сакаат да учествуваат во немири и конфликти.