Вучиќ со мрачно предупредување: Кога Русија ќе влезе во директна војна со Европа, Косово, Албанија и Хрватска ќе не нападнат

Српскиот претседател Александар Вучиќ потврди дека Србија има хиперсонични балистички ракети воздух-земја, тврдејќи дека нема намера да нападне никого, но изрази загриженост дека во иднина Србија би можела да биде цел на напад од наводниот воен сојуз на Хрватска, Албанија и Косово.

Вучиќ во интервју за Радио Телевизија Србија (РТС) изјави дека станува збор за ракети ЦМ-400 со разорна моќ и можат да погодат цели на растојание до 200 и до 400 километри. „Имаме значителен број од овие ракети и ќе имаме уште повеќе“, рече Вучиќ.

Тој додаде дека се плаши од воениот сојуз на Загреб, Тирана и Приштина, повторно тврдејќи дека е насочен против Белград и дека тие „само чекаат поголем конфликт во светот за да нападнат“.

„Се подготвуваме за нивниот напад, тие формираат сојуз за да нè нападнат. Тие чекаат моментот што ќе се случи во иднина кога ќе избувне голем конфликт меѓу Европа и Русија и на Блискиот Исток. Сето ова го правиме за да се одбраниме. Тие чекаат хаос во светот за да им се укаже можност“, рече Вучиќ.

Во февруари во Њу Делхи, каде што учествуваше на меѓународен самит за вештачка интелигенција, разговараше со хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ и тврдеше дека шефот на хрватската влада му рекол дека соработката меѓу Тирана, Загреб и Приштина не е насочена против Србија. По тој разговор со Вучиќ, Пленковиќ ги отфрли стравувањата на Србија во врска со одбранбената соработка меѓу Хрватска, Албанија и Косово.

Во гостувањето Вучиќ изјави за РТС дека „луѓето не треба да се грижат“. „Србија има доволно моќ за одвраќање за сите три ентитети. Можете мирно да спиете, Србија има сила да го зачува својот суверенитет, интегритет. Нема да нападне, бидејќи знаат каков би бил одговорот“, рече Вучиќ.

Коментирајќи ја денешната изјава на Пленковиќ дека не очекува Србија да биде во позиција да користи хиперсонични ракети против соседните земји и најавата дека ќе ги предупреди партнерите на Хрватска во НАТО за такво оружје, Вучиќ потврди дека Србија има „коректни односи“ со западниот воен сојуз.

„Нема да се приклучиме на НАТО, ќе ја задржиме неутралноста“, рече Вучиќ, додавајќи дека е претседател на мала земја кој сака неговото наследство да биде мир, а не војна и конфликти, и нагласи дека Србија водела премногу војни во историјата.