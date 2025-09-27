Вучиќ: Србија е добро место за средба меѓу Путин и Трамп

Српскиот претседател Александар Вучиќ изјави дека Србија е добро место за средба на претседателите на САД и Русија, Доналд Трамп и Владимир Путин, бидејќи, од една страна, Трамп е најпопуларен во Србија, додека од друга страна, Србите, како словенски народ, имаат добри односи и со Русија и со Украина. Во интервју за „Њузмакс“, на прашањето дали поканата до Србија да биде домаќин на средбата меѓу Трамп и Путин сè уште важи и дали мисли дека тоа ќе се случи, Вучиќ рече дека прв официјално ја понудил поканата од Обединетите нации.

„Постојат земји кои понудија гостопримство од моментот кога избувна конфликтот во Украина. Јас го направив тоа официјално тука за прв пат, во Обединетите нации. Бидејќи Србија е земјата каде што претседателот Трамп е најпопуларен, ние како Словени имаме братски односи и со Русија и со Украина, па затоа сметаме дека е многу добро место и сме познати како нација по нашето гостопримство“, нагласи Вучиќ. Тој истакна дека е важно секогаш да се слуша другата страна и дека тоа е првото правило на демократијата. Вучиќ потсети дека дури и пред Трамп да биде избран за претседател на Соединетите Американски Држави, тој бил за него.

„Реков пред да биде избран во вашето студио дека дефинитивно сум за неговиот избор, за разлика од другите што беа на другата страна, а сега му ласкаат низ целиот свет. Навистина го мислев тоа и можевте да го почувствувате, бидејќи чувствата на луѓето се гледаат. Ова е искреното чувство на српскиот народ“, рече Вучиќ.