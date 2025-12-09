Вучиќ: Србија е неутрална земја, нема да влеземе во никаков вид војна

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, денес учествува на форумот на GLOBSEC „BELTAKS: Економски разговори во Белград“ во специјалниот панел „Европска конкурентност во фрагментирана геополитичка средина“.

За време на својот говор на панелот, Вучиќ истакна дека не сака да одговори на нападите за заканата од војна од регионот, како и на лагите за „сараевското сафари“ и други лаги.

„Избегнував да зборувам за тоа бидејќи не ни требаа тензии. Но, денес тоа повеќе не се случува. Денес се усвојува стратегија, како онаа во Белата куќа, но никој не ја анализира. Никој не ја гледа сериозно, туку другата страна се состанува на друго место и дава спротивна најава“, рече Вучиќ.

Тој истакна дека се надева дека нема да има голема војна и дека се надева дека греши.

„Сите гледаат дека другата страна се подготвува многу темелно. Дали мислите дека противниците ќе чекаат да се подготват. Да се ​​модернизираат, да се подготви војската… Никој нема да чека, особено ако земеме предвид дека двете страни знаат дека тоа е неизбежно. Ова го кажаа Русите, Германците и многу други. Русите беа малку повнимателни со своите изјави, признавам“, рече Вучиќ.

Вучиќ истакна дека Србија е неутрална земја.

„Во 2022 година, во март, април и мај, имаше стотици написи во либералните медиуми на Европа и Америка дека Србија се подготвува да нападне земји во регионот, да ја поддржи руската војска и такви глупости. И тоа едноставно помина… Никој не се извини, никој ништо не рече. Ви велам, до април 2027 година нема да учествуваме во никаква војна. Ние сме на европскиот пат, ќе ги зачуваме традиционалните пријателства, но нема да влеземе во никаква војна“, нагласи тој.