Вучиќ: Средбата Путин-Трамп е важна, не сум сигурен за крајот на конфликтот, но навиваме за мир

Српскиот претседател Александар Вучиќ ја коментираше најавената средба меѓу Доналд Трамп и Владимир Путин вечерва, оценувајќи дека е многу важна и дека сите навиваат за мир во Украина.

„Не сум сигурен дека тоа ќе донесе крај на конфликтот, но сум сигурен дека е многу важно. Им посакувам среќа, сите навиваме за мир во Украина. Немам зајадливи коментари за тоа прашање. Можев да се сетам кога Американците ни забранија да разговараме со Русите и Русите секогаш кога имаа зајадливи коментари за нашите средби со Американците, но тоа зборува добро за политиката што ја водевме, и им посакувам добра средба, резултати и да нè направат сите среќни велејќи дека ќе имаме мир“, изјави Вучиќ за ТВ Пинк.

Како што додаде, тоа ќе значи многу за српската и другите економии. „А потоа ќе мора да ги ставиме во ред сите други кои го кажаа најлошото за другата страна, не сакаме да се засрамиме, туку да ја заштитиме позицијата на нашата Србија“, рече Вучиќ.