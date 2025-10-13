Вучиќ: Српска листа убедливо победи во 9 општини во Косово и Метохија

Ги добивме локалните избори во Косово и Метохија со убедлива разлика, изјави српскиот претседател Александар Вучиќ

„Во 9 од 10 српски општини во првиот круг, Српската листа освои убедливо мнозинство“, прецизираше Вучиќ.

„Српската листа победи со убедлива разлика во 9 општини, а тие нека ја шутнат топката“, рече Вучиќ, алудирајќи на фудбалскиот натпревар во кој Албанија ја победи Србија во Лесковац.

Вучиќ, во телефонска изјава за ТВ Пинк од Канцеларијата за Косово и Метохија, нагласи дека изборите во Косово и Метохија се многу важни и им честиташе на сите Срби во Косово и Метохија.

Тој изјави дека на денешните локални избори гласале вкупно 57.786 Срби, што е за 3.667 повеќе отколку на парламентарните избори во февруари, кога гласале 54.109 Срби.

„Уште една победа. Им честитам на Српската листа и на нашите вредни луѓе во Канцеларијата за Косово и Метохија“, рече Вучиќ.

„Сега гледаме дека не можете лесно да ја уништите Србија.“ Србија не е шака овес што секој може да го јаде“, нагласи Вучиќ.