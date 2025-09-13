Вучиќ: Сценаријата „Непал“ и „Чарли Кирк“ одамна се планирани да се случат во Србија

Српскиот претседател Александар Вучиќ вечерва изјави дека сценаријата „Непал“ и „Чарли Кирк“ одамна се планирани да се случат во Србија.

Претседателот, на гостувањето на телевизискиот канал „Информер“, изјави дека американскиот активист Чарли Кирк е убиен поради своите мислења и дека овој настан е еден во низата настани што ќе претставуваат пресвртница во иднина. Вучиќ рече дека мисли дека луѓето го гледаат тоа како „се случило некаде, има малку врска со нас, ајде да коментираме…“

„Мислам дека тоа ќе биде една од пресвртниците. Не е секогаш лесно да се согласиш со претседателот Трамп поради силата на зборовите што ги користи, понекогаш пренагласените изрази што ги користи, а овој пат би се согласил со него 100 проценти дека Америка има проблем со радикалните левичарски лудаци. Она што му се случи на Кирк е нешто што никој не го очекуваше по атентатот врз Трамп и никој не можеше да поверува дека тоа се случува во САД“, рече Вучиќ. Тој ја спореди ситуацијата во Америка со настаните во Србија.

„Што предизвикува најголем гнев кај оние кои ја уништуваат Србија 10 месеци? Кога ќе споменам повик за дијалог или дебата, тоа веднаш предизвикува неверојатна доза на гнев, фасцинантно високо ниво на агресија кај сите нивни поддржувачи, лидери, лажни новинари, медиуми и сè друго. Тие се лутат кога правите нешто сосема нормално, што е ненормално за нив“, рече Вучиќ.

Тој нагласи дека атентатот врз Кирк е застрашувачки, а дека реакцијата на половина Америка, која не го сакаше политички, е уште позастрашувачка.

„Тој дел од Америка ја покажа, во својата „луксузна форма“, целата своја нечовечност“, рече Вучиќ, додавајќи дека Кирк бил паметен млад човек, со фасцинантна интелигенција и исклучителна брзина на размислување. Вучиќ откри дека Кирк требало да дојде во Србија на почетокот на октомври.

„Требаше да биде мој гостин на почетокот на октомври. Тој го гледаше српскиот народ како народ на слободата. Тој ги сакаше Србите“, рече српскиот претседател. „Ќе има многу изненадувања на воената парада“ Вучиќ најави дека многу изненадувања ги очекуваат граѓаните на претстојната воена парада на 20 септември и нагласи дека само силна армија е гаранција за безбедноста во ова време во светот.

„Само силна армија во време на лудило е гаранција за безбедноста. Да немавме таква армија, ќе нè згазеа. Приштина, Загреб, Сараево, и кој сакате ќе нè згазеа, или сите заедно или поединечно. Постои фактор на одвраќање, а ние сакаме мир и пријателство со сите“, рече Вучиќ.