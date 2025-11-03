Вучиќ ја зголемува платата во јавниот сектор

Почнувајќи од следната година, платите во јавниот сектор ќе се зголемат за 5,1 процент, објави српскиот претседател Александар Вучиќ. Вучиќ рече дека ММФ одобрил зголемување од четири проценти, а дека доколку стапката на раст е поголема, зголемувањето би изнесувало седум проценти.

„Зголемувањето на платите во јавниот сектор ќе биде 5,1 процент наместо четирите проценти што ги дозволува ММФ според формулите. Ова е одлична вест, верувам, за сите граѓани. Доколку имавме поголема стапка на раст, таа ќе достигнеше седум проценти, но не стигнавме, благодарение на сè што ни направија“, рече Вучиќ, додавајќи дека економската штета од обидот за обоена револуција е во милијарди евра, а не во стотици милиони евра.

Како што изјави, на почетокот на годината, платата на сите во јавниот сектор е зголемена за осум проценти, а на наставниците за 11 проценти. Зголемувањето, како што се присети, се случи во март за уште 5 проценти, а потоа за уште 5 проценти во октомври.

„Тие сега ќе ја добијат таа зголемена плата во октомври. И тие и здравствените работници за уште 5 проценти“, рече српскиот претседател, гостувајќи во емисијата „Кирилица“ на ТВ Прва. Кога станува збор за пензиите, како што рече Вучиќ, тие ќе бидат зголемени за 12,2 проценти од 1 декември, а беа зголемени за 10,9 проценти претходната година, што значи кумулативно 24,4 проценти. „За 12 месеци, пензионерите ќе добијат кумулативно зголемување од 24,4 проценти, што сега е 12,2 проценти од 1 декември, и ќе го добијат околу Божиќ, 5 или 6 јануари, за да можат православните христијани да го слават Божиќ, а католиците и муслиманите ќе ги добијат своите пензии веднаш по Нова Година, за да можат полесно да ги преживеат тешките месеци јануари и февруари“, рече претседателот.

Како што рече, образовните работници ќе имаат кумулативно зголемување од 28,6 проценти за 12 месеци во јануари 2026 година, а здравствените работници ќе имаат кумулативно зголемување од 19,2 проценти. „Ова сега поставува прашање за нашите полицајци и нашите војници. И верувам дека во текот на годината, особено за полицајците, особено за специјалните единици во полицијата, за бригадата, за жандармеријата, за оние кои се на терен, кои работат постојано, за ИСО и за некои други, ќе најдеме начин дополнително да им платиме и да ги зголемиме тие плати. Истото го мислам и за екипажите на тенковите и за некои други родови во српската армија“, рече Вучиќ.