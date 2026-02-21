Вучиќ: Ќе има многу конфликти во светот

Српскиот претседател Александар Вучиќ изјави дека ќе има уште многу конфликти во светот, но дека Србија ќе направи сè за да го зачува мирот и да се грижи за неговиот развој. Обраќајќи се пред граѓаните во селото Саставка, во општина Књажевац, за време на посетата на Зајечарскиот округ, Вучиќ рече дека со помош на граѓаните ќе може да го надмине сето ова.

„Ќе има многу повеќе конфликти во светот отколку денес. Ќе го зачуваме мирот, ќе го зачуваме и ќе се грижиме за тоа како да ја развиеме нашата земја. Со ваша помош и ваша поддршка, сигурен сум дека ќе успееме во ова“, рече Вучиќ.

Српскиот претседател нагласи дека „успеавме да ја одбраниме и зачуваме земјата и од надворешни и од внатрешни напади и дека е време да се свртиме кон развој, напредок и сè што можеме да направиме“.

„Тешко е да се најде лекар, не е лесно. Ќе им плаќаме дополнително на луѓето за да одат во мобилни клиники во селата и со тоа ќе го подобриме животниот стандард. Ќе мора да инвестираме многу пари и на истокот и на северот од Србија. Јас лично ќе се погрижам текстилна индустрија да дојде да вработи жени. Мотото на развојот треба да биде Стара Планина и затоа треба да го направиме овој пат што е можно поскоро. Сакам да презентираме нови планови и огромни суми пари за локални патишта“, рече Вучиќ.