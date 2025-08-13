Вучиќ: 13 години го чувам мирот

Претседателот Вучиќ нагласи, во врска со изјавата на црногорскиот премиер Милојко Спајиќ, дека е во интерес на земјата Србија да се приклучи кон Европската Унија и НАТО, дека Србија има добри односи со НАТО и дека посветува посебно внимание на мисијата КФОР, но дека не сака да биде дел од ниедна поширока воена организација.

„Не сакаме да бидеме дел од ниедна поширока воена организација. Сакаме да бидеме неутрални, затоа ја зајакнуваме нашата армија“, рече Вучиќ. Вучиќ рече дека сите во регионот „се мешаат во внатрешните работи на Србија“ со неподнослива леснотија и неодговорност. Во врска со преговорите за пристапување во ЕУ, Вучиќ рече дека не знае дали ќе се отвори Кластер 3 и оцени дека секогаш ќе има некој во ЕУ, „некој како Хрватска“, кој ќе каже дека нема да го поддржи отворањето на Кластер 3.

Вучиќ, исто така, оцени дека многумина во ЕУ се надевале на промена на власта во Србија. Одговарајќи на прашања за Косово, Вучиќ рече дека на Србија ѝ се вели да не гледа во минатото кога дел од нејзината територија е одземен. На Србија ѝ се вели и дека мора да се усогласи со надворешната политика на ЕУ и да ги поддржи санкциите против Русија и интегритетот на Украина. „Каде се овие принципи и вредности кога тоа не важи за Србија, но важи за Украина?“, праша Вучиќ, нагласувајќи дека Србија ја поддржува интегритетот на Украина. Вучиќ рече дека Србија сака да разговара со Приштина и да ги реши работите преку дијалог, а не со секојдневни апсења на Срби. Тој рече дека го одржува мирот веќе 13 години и дека медиумите во Европа пишуваат дека, под руско влијание, ќе нападне некоја земја и дека никој не се извинува за таквите невистини.