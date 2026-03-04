Вчера лишени од слобода девет возачи поради возење под дејство на алкохол, со активна забрана и без возачка дозвола, од кои еден малолетник

Во текот на вчерашниот ден, полициски службеници на целата територија на државата лишија од слобода девет возачи, од кои по три за возење без возачка дозвола, за управување на возило под дејство на алкохол и за управување возило и покрај тоа што имале активна забрана за управување возило од Б категорија.

Двајца возачи во Гевгелија и еден во Гостивар управувале возило под дејство на алкохол. По еден возач во Велес, Куманово и општина Старо Нагоричане управувале возила и покрај тоа што имале активна забрана. Еден возач во Тетово управувал возило без возачка дозвола, еден малолетник во Прилеп управувал мопед без дозвола, а еден возач во Кичево управувал нерегистрирано патничко возило без возачка дозвола. По целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави.

Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не управуваат возило без положен возачки испит или доколку имаат изречена мерка за забрана за управување или доколку се под дејство на алкохол и сите заеднички да придонесеме за побезбеден сообраќај