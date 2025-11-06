Вјоса Османи го предлага Глаук Коњуфца за нов косовски премиер

Косовската претседателка Вјоса Османи го номинираше Глаук Коњуфца за мандат во новата влада на земјата, откако сегашниот премиер Албин Курти не успеа да добие доволна поддршка за да го продолжи својот мандат. Инаку, Глаук Коњуфца е еден од најблиските соработници на лидерот на Самоопределување, Албин Курти, објавија Коха диторе.

Коњуфца има 15 дена да ја достави владата до парламентот за одобрување, откако кандидатурата на Албин Курти, кој е вршител на должноста премиер од изборите минатиот февруари, беше одбиена минатиот месец.

Откако ја отфрлија кандидатурата на Курти, опозициските лидери на 26 октомври објавија дека ќе го отфрлат и Коњуфца, кој е сојузник и соработник на Курти, и побараа предвремени избори.

Месечните политички застој во земјата придонесоа за недостаток на реформи, запирање на инфраструктурните проекти и замрзнување на дел од средствата на Европската унија и Светската банка, а го забавија и интегрирањето на Косово во ЕУ.

Османи го повика парламентот да го поддржи Коњуца како премиер за доброто на земјата, за да може да се усвојат државниот буџет за 2026 година и неколку меѓународни финансиски договори.

„Како претседател, проценив дека е во интерес на Косово да се обиде да формира влада, за да не се одложат овие важни одлуки за уште неколку месеци“, рече Османи на прес-конференцијата, додавајќи дека ќе мора да распише предвремени избори доколку парламентот го отфрли Коњуфца.

Инаку, Коњуфц беше привремен претседател на Косово во 2021 година, како и претседател на косовскиот парламент и министер за надворешни работи.