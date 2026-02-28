Вeнс: Завршувањето на војната во Украина е потешко отколку што мислеше Трамп

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека Русија смета дека потрагата по мирно решение во Украина е клучна и дека не е фокусирана на никакви рокови.

„Дали сте слушнале нешто од нас за рокови? Немаме рокови, имаме цели. Работиме на нив“, рече Лавров, одговарајќи на новинарско прашање за временската рамка за мирно решение, објави Тасс.

Тој исто така рече дека ескалацијата на нуклеарната реторика пред разговорите за Украина произлегува од негодувањето дека нема начин Русија да изгуби во сегашната ситуација.

„Веројатно се вознемирени што не постигнуваат никаде, мислам. А целта е Русија повторно да изгуби. Тие велат: „Украина победува“. Па, ако така го гледаат тоа“, рече рускиот министер за надворешни работи.

Портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова, ја обвини Велика Британија дека го попречува решавањето на украинската криза и дека „евентуалното распоредување на британски трупи во Украина ќе го зголеми ризикот од воен конфликт од големи размери“. Коментирајќи ја претходната изјава на британскиот министер за одбрана Џон Хили дека би сакал да испрати војници во Украина по завршувањето на конфликтот, таа рече дека тоа би ризикувало продолжување на војната, во која „би учествувале многу повеќе земји“, објави Тасс.

Телата на 1.000 убиени украински војници се вратени во Украина, а телата на 35 убиени руски војници се вратени во Русија, изјави вчера помошникот на рускиот претседател Владимир Медински.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, му зададе задача на американскиот преговарачки тим да се обиде да „ги запре убиствата“ во војната во Украина, изјави потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс.

Според него, САД водат „многу внимателни преговори“ и со Русите и со Украинците, објави Фокс њуз.

– Очигледно Русите имаат одредени црвени линии, Украинците имаат одредени црвени линии, а претседателот Трамп му зададе задача на целиот тим – почнувајќи од (државниот секретар Марк) Рубио па натаму – да се обидат да ги спречат убиствата. Многу е тешко, рече Венс, признавајќи дека завршувањето на војната во Украина е „многу потешко“ отколку што Трамп претходно веруваше, додавајќи дека мисли дека е постигнат напредок.

– Мислам дека напредуваме и со Русите и со Украинците и само ќе продолжиме да работиме на тоа. На крајот, или ќе го постигнеме тоа или нема да го постигнеме, рече Венс.

