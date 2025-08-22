Габи Новак беше погребан: Последната желба на легендарниот пејач беше исполнета

0 SHARES Сподели Твитни

Легендарниот пејач Габи Новак, чиј глас ги обележа генерациите низ цела поранешна Југославија, почина на 11 август.Таа го загуби својот син Матија пред два месециДва месеци пред смртта на Габи, нејзиниот син Матија ненадејно почина.Габи Новак го имаше синот Матија со Арсен Дедиќ, кој почина во јуни на 53-годишна возраст.Во 2007 година, хрватските медиуми пишуваа за неговата борба со зависноста од алкохол, а тој зборуваше и за болничкото лекување. „Мислев, се плашев дека ќе има криза, но ништо од тоа. Моите проблеми со алкохолот траат веќе 16 години. Музиката си го зема данокот. Во еден момент стигнав до точка каде што не можев да вежбам или компонирам без алкохол. Сега тоа е зад мене. Одличен сум, и не само физички. Најважно е што сега гледам на светот попозитивно“, рече тој тогаш.

