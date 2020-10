Гавраните имаат свест како луѓето, тврдат научниците

Научниците за прв пат открија докази за гаврани кои имаат субјективно искуство, вид на свест што претходно го виделе само кај луѓето и другите примати.

Група истражувачи од Универзитетот во Тибинген во Германија ја измерија мозочната активност на гаврани кои вршеле визуелни задачи, со цел да докажат дека овие птици се способни свесно да ги согледаат сетилните впечатоци.

Откритието изненадува, бидејќи ова претходно беше докажано само кај луѓето и другите примати кои имаат сосема поинаква структура на мозокот од птиците.

„Резултатите од нашата студија отвораат нова перспектива за еволуцијата на перцептивната свест и нејзините невробиолошки гранични услови“, рече професорот Андреас Нидер од Универзитетот во Тибинген, пренесува Independent.

