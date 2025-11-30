Газпром со предупредување до Европа

Руската енергетска компанија Газпром предупреди дека Европа троши гас од своите подземни складишта со рекордно темпо, што значително ги намалува вкупните резерви и го зголемува ризикот за снабдување во текот на зимата, објавува РИА Новости.

Според податоците од организацијата Гасна инфраструктура Европа (GIE), на 24, 25 и 26 ноември се забележани најголемите дневни повлекувања на гас од европските подземни складишта досега. Во Германија, полнењето на складиштата паднало на 68,5 проценти, односно за само пет дена од 72 проценти, што укажува на забрзана потрошувачка пред студените месеци.

Вкупниот обем на активен гас во европските складишта на 26 ноември изнесувал 78,1 милијарди кубни метри, што е за 10,6 милијарди кубни метри помалку од минатогодишното ниво. Газпром исто така нагласува дека намалувањето на залихите негативно влијае врз технолошката ефикасност на магацините, ограничувајќи ја нивната способност за брза испорака на гас.

Компанијата предупредува дека продолжувањето на овој тренд може да доведе до дополнителни предизвици за енергетската стабилност на Европа во наредните месеци.