„Ганс ен роузес“ слетаа во Белград: Ова е луксузниот „Боинг 757“ што го користат за превоз на турнеја

Вчера попладне, легендарниот хард рок бенд „Ганс ен роузис“ пристигна во Белград од Будимпешта со специјален чартер лет . Една од најпознатите музички групи на планетата ќе одржи концерт во Ушќе во петок , 18 јули , со почеток во 19 часот.Диви, нескротени и сурови – како што честопати се опишуваат сосема адекватно – тие полетаа до аеродромот „Никола Тесла“ во Белград (BEG) од Будимпешта (BUD) со лет со навидум интригантната ознака BUY757 , Боинг 757 (Boeing 757-230N, VP-BBE) на авиокомпанијата „Фридом 2“ (Фридом 2, FA) , малку по 19:00 часот .Од клупи до луксузПостои приказна дека за време на нивната прва турнеја, позната како „ Пеколната турнеја“, автомобилот на бендот се расипал среде Калифорнија . Членовите стопирале 40 часа до Сиетл , со гитари во раце, спиеле на клупи и свиреле на позајмена опрема .Четири децении подоцна – сосема соодветно, со оглед на нивниот статус и потреби – Аксел , Слеш , Даф и колегите летаат со приватни авиони изнајмени само за нив, и тоа не било каков вид, туку еден што е меѓу најголемите и најлуксузните на пазарот .Светска турнеја 2025: Луксузниот Боинг 757 во акција„Бидејќи она што го сакаш и она што го добиваш се две сосема различни работи“ е името на серијата од 43 концерти планирани помеѓу мај и ноември оваа година , кои започнаа во Кореја и Јапонија , а завршуваат во Јужна Америка .За светската турнеја во 2025 година – или барем за некои од нејзините етапи, како и во претходните години – изборот падна на луксузно опремениот B757 од флотата Freedom 2. За разлика од комерцијалната верзија на авионот, која може да прими до 239 патници , оваа копија има само 62 седишта , во деловна конфигурација , распоредени за да обезбедат максимална удобност , вклучувајќи и приватна спална соба со бања . Неговиот дострел е околу 8.300 километри , а може да помине до 9,5 часа во воздух без слетување .Овој Боинг 757 (сериски број 30232 , број на труп 888 ) има богата историја на употреба : го направи својот прв лет во 1999 година , кога беше испорачан на ATA (American Trans Air). Под ирското знаме (регистрација EI-LTO), леташе во Русија за VIM Air и Air Bashkortostan . Во 2008 година , авионот беше преземен од грчката Gain Jet Aviation , кога беше пренаменет во ВИП конфигурација .“Guns N Roses” Tour Plane Boeing 757-200 VP-BBE at Dusseldorf – International in June Photo by Stefan Sydow https://t.co/Ug0Fg8potQ— Airliners.net (@airliners_net) July 10, 2025Слобода 2: луксуз во голем форматАмериканската чартер авиокомпанија „Фридом 2“ , регистрирана според бермудскиот AOC и со седиште во Флорида , нуди приватни летови од 2021 година , првенствено помеѓу источниот брег на САД и Карибите .Покрај Б757 , „Фридом II“ има и два „Ембраер 170“ во својата флота , наменети за пократки летови , како што се оние до Карибите . Сите авиони на компанијата се адаптирани за луксузни чартер летови , како и сите деловни авиони – само што овие се малку поголеми .

757: од преполни туристи до кревети и тушевиБоингот 757 полека им отстапува место на посовремените авиони во редовниот патнички сообраќај , но сè повеќе се користи за луксузни модификации – меѓу најпознатите е авионот на Доналд Трамп , исто така во приватна сопственост 757 , кој е познат по својата кожа, позлатен ентериер и лични детали . Овој авион се нарекува Трамп Форс Уан , по аналогија на претседателскиот Ер Форс Уан .

Воздухопловните сили на САД користат авиони C-32A со воена ознака во ВИП конфигурација .Интересно е што хеви метал бендот Iron Maiden го имаше „својот“ Боинг 757 во ВИП конфигурација , управуван од никој друг туку фронтменот на бендот – Брус Дикинсон .

