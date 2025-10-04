Гардијан: Грета Тунберг се жали на „груб третман“ и недоволно вода и храна во израелски затвор

Еколошката активистка Грета Тунберг им кажа на шведските власти дека била подложена на суров третман во израелски притвор откако била уапсена и отстранета од флотила што носела помош за Газа, според преписката што ја видел Гардијан.

Според преписката, израелските сили, според друг неидентификуван притвореник, ја фотографирале Тунберг додека наводно била принудена да држи знамиња.

Во е-пошта испратена од шведското Министерство за надворешни работи до луѓе блиски до Тунберг, видена од Гардијан, службеник на амбасадата што ја посетил во затворот рекол дека Тунберг тврдела дека е држена во ќелија полна со креветни бубачки, со премалку храна и вода.

„Амбасадата успеала да се сретне со Грета“, се наведува во е-поштата. „Таа пријавила дехидрација. ѝ биле дадени недоволни количини вода и храна. Исто така, рекла дека развила осип за кој се сомневала дека е предизвикан од креветни бубачки. Зборувала за тоа дека била грубо малтретирана и рекла дека седела на тврди површини со часови.“

„Друго притворено лице наводно ѝ рекло на друга амбасада дека [Тунберг] ја видела како ја принудуваат да држи знамиња додека се фотографираат. Се прашувала дали се дистрибуирани слики со нејзин лик“, додаде претставникот на шведското министерство.

Тунберг е меѓу 437 активисти, пратеници и адвокати кои се дел од Глобалната флотила Сумуд (GSF), коалиција од повеќе од 40 бродови што носат хуманитарна помош со цел да се пробие 16-годишната поморска блокада на Газа од страна на Израел.

Помеѓу четврток и петок, израелските сили ги пресретнаа сите бродови и ги уапсија сите членови на екипажот. Повеќето се чуваат во затворот Кециот, познат и како Ансар III, затвор со висок степен на безбедност во пустината Негев, кој првенствено се користи за држење палестински затвореници обвинети од Израел за поврзаност со милитантни или терористички активности.

Во минатото, активистите притворени од Израел не биле гонети; нивното присуство беше третирано како прашање на имиграција.

Според адвокатите од Адалах, правата на членовите на екипажот беа „систематски прекршени“, со извештаи дека им биле одбиени вода, санитација, лекови и непосреден пристап до правно застапување – „јасно кршење на нивните фундаментални права на фер судење, фер судење и правно застапување“.

Италијанскиот правен тим што ја претставуваше флотилата потврди дека притворените биле „оставени без храна или вода со часови – до доцна синоќа“, освен „кеса чипс што ѝ беше предадена на Грета и прикажана на камера“. Адвокатите, исто така, пријавија случаи на вербална и физичка злоупотреба.

За време на посетата на пристаништето Ашдод во четврток вечерта, крајно десничарскиот министер за национална безбедност на Израел, Итамар Бен-Гвир, беше снимен како ги нарекува активистите „терористи“ додека стоеше пред нив.

„Ова се терористите на флотилата“, рече тој на хебрејски, покажувајќи кон десетици луѓе што седеа на земја. Неговиот портпарол потврди дека видеото е снимено во пристаништето Ашдод таа ноќ.

Се слушнаа некои од активистите како извикуваат: „Слобода за Палестина“.

Бен-Гвир претходно побара активистите да бидат затворени, а не депортирани.

По апсењата, правниот тим на флотилата изрази загриженост за третманот на членовите на екипажот, особено оние кои претходно беа приведени од израелските власти за време на обидите за пробивање на поморската блокада на Газа. Ова е втор пат Тунберг да биде уапсена заедно со членови на флотилата, по сличен обид претходно оваа година што заврши со нивно апсење и депортација.

Батист Андре, француски доктор кој бил на еден од бродовите на флотилата во јуни, им изјави на новинарите по враќањето во Франција дека бил сведок на израелски гранични агенти кои им се потсмевале и намерно им го одземале спиењето на патниците, особено на Тунберг.

Шведскиот министер во е-пошта изјави дека израелските власти ја замолиле Тунберг да потпише документ.

„Таа изрази несигурност за значењето на документот и не сакаше да потпише ништо што не го разбира“, се вели во е-поштата. Службеник на шведското министерство додаде дека Тунберг има пристап до правен советник.