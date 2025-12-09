Гарет Бејл ја открива вистинската причина зошто ја заврши својата славна кариера на само 33 години

0 SHARES Сподели Твитни

Велшката легенда Гарет Бејл (36) откри семејни здравствени причини кои влијаеле врз неговото пензионирање од фудбалот на само 33 години.

Играчот со најмногу настапи на сите времиња и најдобар стрелец на Велс го шокираше фудбалскиот свет кога во јануари 2023 година објави дека ќе ги закачи копачките на глава.

Неговата одлука дојде веднаш откако Велс беше елиминиран од Светското првенство во Катар, кога завршија на последното место во групата во која беа Англија, САД и Иран.

„Се чувствувам неверојатно среќен што го исполнив мојот сон да го играм спортот што го сакам. Тој навистина ми ги даде некои од најдобрите моменти во мојот живот“, рече тогаш поранешната ѕвезда на Тотенхем и Реал Мадрид.

Играјќи за Лос Анџелес, Бејл ја заокружи блескавата кариера со освојување на својот прв МЛС Куп, евентуален медал за победник кој го додаде во својата колекција заедно со пет титули во Лигата на шампионите и многу, многу други.

И сега, зборувајќи за првпат за тоа зошто сметал дека е совршено време да заврши, некогаш најскапиот фудбалер на светот раскажа како болеста на неговиот татко Френк значела дека морал да го промени фокусот надвор од теренот.

„Татко ми се разболе и тоа одигра голема улога во мојата одлука. Луѓето не знаат низ што поминува некој дома, но брзо сфатив дека животот не е само фудбал“, изјави Бејл за списанието GQ.

Бејл, исто така, призна дека има работи за кои посакувал да завршеле поинаку во текот на неговата кариера, како што е водењето на Велс до трофејот на Светското првенство.

Сепак, гледајќи наназад на својата кариера, тој рече дека никогаш не би поверувал во успехот што би го постигнало едно момче од Кардиф кое потекнува од нормално семејство.

„Постигнав толку многу во мојата кариера што играњето на Светското првенство беше речиси последното нешто што сакав да го постигнам. Не се снаоѓавме неверојатно добро, но беше прв пат по 64 години. После тоа, не чувствував дека имам што друго да постигнам, во однос на целите“, заклучи Бејл во опсежно интервју спроведено на голф теренот.

