Гастроентерологот дециден: „Никогаш не би бил на популарна диета“

Дигестивните проблеми како што се надуеност, гасови и горушица често се резултат на лоши избори во исхраната, но уште поважно е како се храниме на долг рок.

„Исхраната игра огромна улога во здравјето на цревата. Нашиот дигестивен систем содржи трилиони бактерии кои го сочинуваат цревниот микробиом“, вели гастроентерологот д-р Ендру Мур за „Параде“. Тој исто така предупредува дека некои диети кои се рекламираат како здрави можат да ја нарушат рамнотежата на микробиомот на долг рок.

Д-р Мур нагласува дека никогаш не би се придржувал до кето диета долгорочно , освен ако нема медицинска причина и медицински надзор.

„Кето диетата е начин на исхрана кој конкретно се фокусира на ограничување на внесот на јаглехидрати и нивна замена со умерен внес на протеини и висок внес на масти“, објаснува тој.

„Важно е да не се зголемува внесот на влакна премногу брзо“

„Кога внесот на јаглехидрати се намалува на околу 50 грама или помалку дневно, телото влегува во состојба наречена „кетоза“, каде што согорува масти наместо гликоза“, додава гастроентерологот. Сепак, тој нагласува дека проблемот е што ваквите диети често се со ниска содржина на растителни влакна.

„Не е дека кето диетата директно ги ограничува влакната, но многу храна богата со влакна е исто така богата со јаглехидрати“, вели д-р Мур. Тој објаснува дека кога влакната се разградуваат, тие произведуваат масни киселини со краток синџир кои го намалуваат воспалението и ја поддржуваат слузницата на дигестивниот систем. Нискиот внес на влакна е поврзан со поголем ризик од голем број болести, вклучувајќи воспалителни заболувања на цревата и рак на дебелото црево.

„Бројот варира во зависност од возраста и полот, но генерално се стремиме кон околу 25 до 38 грама влакна дневно. Важно е да не се зголемува внесот на влакна премногу брзо бидејќи тоа може да предизвика болка и надуеност“, забележува тој.

Тој советува постепено зголемување на внесот и соодветен внес на вода. Тој предлага медитеранска исхрана богата со овошје, зеленчук, посни протеини и интегрални житарки како подобра долгорочна опција за здравјето на цревата.

