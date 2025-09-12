Гастроентеролог споделува пет овошја богати со магнезиум за беспрекорно варење

0 SHARES Сподели Твитни

Магнезиумот е минерал кој често се занемарува кога станува збор за здравјето на дигестивниот систем, но неговата улога не е помалку важна. Иако често се споменуваат влакната и внесот на течности, магнезиумот е клучен за правилно функционирање на цревата бидејќи ги опушта мускулите на дигестивниот систем и го поттикнува редовното празнење на цревата.Американскиот гастроентеролог д-р Џозеф Салхаб нагласува дека овошјето богато со магнезиум може да биде едноставно и природно решение за подобро варење. Добрата вест е дека повеќето од овие намирници веќе се во нашата секојдневна исхрана.ЛубеницаЛубеницата често се смета за летно овошје полно со вода и шеќер, но исто така содржи околу 10 мг магнезиум по парче. Високата содржина на вода помага во омекнувањето на столицата, додека магнезиумот ги стимулира мускулите во цревата. Оваа комбинација, вели д-р Салхаб, е одлична за одржување на правилно варење.АвокадоИако е познато по своите здрави масти и растителни влакна, авокадото е исто така еден од најбогатите овошни извори на магнезиум – околу 58 мг по средно големо овошје. Неговата кремаста текстура е лесна за варење, а комбинацијата од здрави масти, растителни влакна и магнезиум помага во борбата против запек.БобинкиКапините и малините не само што се богати со антиоксиданси, туку содржат и значителни количини на магнезиум – околу 29 мг на чаша капини. Покрај тоа, тие се богати со растворливи влакна кои ја омекнуваат столицата и го поттикнуваат растот на добрите цревни бактерии. Д-р Салхаб ги опишува како „мали дигестивни моќници“ кои премногу често се занемаруваат во исхраната.АнанасАнанасот е познат по својот ензим бромелаин, кој помага во разградувањето на храната и намалувањето на воспалението во цревата. Но, содржи и околу 20 мг магнезиум по шолја. Оваа комбинација од ензими, влакна и магнезиум го прави ананасот двоен удар за дигестивниот систем – ублажувајќи ја непријатноста и промовирајќи ја регуларноста.КивиКивито е богато со витамин Ц и магнезиум (17 мг по овошје). Исто така, содржи ензим актинидин, кој помага во разградувањето на протеините. Истражувањата покажуваат дека кивито може да го ублажи запекот, дури и кај луѓе кои страдаат од синдром на иритабилни црева. Затоа, д-р Салхаб го нарекува „потценет херој за здравјето на цревата“.Ако барате природен начин да го подобрите варењето на храната, размислете за зголемување на внесот на овошје богато со магнезиум. Овие секојдневни намирници не се само вкусни и хранливи, туку можат да бидат и клучен сојузник во одржувањето на здрави црева.

Пронајдете не на следниве мрежи: