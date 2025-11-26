Гатач ѝ ја предвидел смртта, таа не ја послушала и умрела: Поради неверниот сопруг, немала мир, а потоа се случила трагедија

0 SHARES Сподели Твитни

Биографијата на Клерк Гејбл ја открива темната страна на холивудската легенда – тешка врска со неговиот татко, тајни афери, љубов со Керол Ломбард и трагедија што го промени засекогаш.

Кларк Гејбл , едно од најпрепознатливите лица на златниот Холивуд, потекнува од градот Кадиз, Охајо. Неговото детство беше обележано со болка – неговата мајка почина кога тој беше сè уште мал, а тој никогаш не се зближи со својот татко. Единствената личност со која чувствуваше топлина беше неговата маќеа, но ја изгуби и неа речиси на почетокот на својата кариера. Иако јавноста беше убедена дека зад неговата насмевка се крие неодолив шармантен човек, оние што го познаваа подобро велеа дека приватно тој е човек кој постојано се бори со своите демони.

Многумина верувале дека семејната траума го обликувала во резервиран, а понекогаш и мрачен човек. Биографите пишувале дека неговиот татко го понижувал со години поради грешка во крштевката, каде што бил регистриран како девојче. Таа рана го следела во текот на целиот живот и често се наведувала како причина за неговите ригидни ставови. Во исто време, кружеле и спротивни приказни – дека во периодот пред неговата слава наводно бил жиголо, дека влегол во хомосексуални врски и дека бил склонен кон романтични врски со многу постари жени и лица со флуидна сексуалност.

Неговата опсесија со глумата започнала сосема случајно. Како млад човек отишол во Акрон да работи во фабрика за гуми , а на една прошетка влегол во локалниот театар и решил да остане таму засекогаш . Неговиот прв брак, со актерката Џозефин Дилон, 14 години постара од него , му обезбедил отскочна даска за сериозни улоги.

Запознавање со Керол Ломбард: љубов што ништо не можеше да ја изгаси

Тој поминал низ пет брака во својот живот , но само еден оставил длабок впечаток – оној со Керол Ломбард. Тие првпат работеле заедно на филмот „ Никој не е нејзин“ , во време кога двајцата биле во втор брак. Нивното познанство било обележано со необична размена на подароци : службеничката ѝ носела влечки, таа нему му носела шунка со вметната фотографија. Тоа беше вид игра што станала нивен таен јазик.

Шест години подоцна, на вечера во Беверли Хилс, тие повторно се сретнаа . Дојдоа со различни луѓе и си заминаа – во свој ритам. Таа вечер не беа одвоени еден од друг, танцуваа со часови и ја завршија ноќта со возење во неговиот кабриолет. Следниот ден го разбуди бучава – Керол, во нејзин стил, пуштила два гулаба во својот стан.

Тие се венчаа далеку од Холивуд, во Рим , во присуство само на двајца непознати сведоци. Тие го продолжија својот живот на село, во куќата што таа ја купи, надевајќи се на мир и семејство што и двете ги посакуваа. Но, Керол не можеше да има деца, а нивниот брак беше дополнително потресен од аферата на Гејбл со Лорета Јанг, со која имаше ќерка.

Потоа Керол се посвети целосно на хуманитарни акции и работа на филмот , обидувајќи се да ги одвлече мислите од болката.

Трагедијата што засекогаш го скрши најголемиот заводник на Холивуд

Керол Ломбард,

За време на хуманитарна турнеја, таа одлучила што поскоро да отпатува за Холивуд, и поради премиерата на филмот и поради стравот дека нејзиниот сопруг ја изневерува со Лана Тарнер . И покрај предупредувањето на гатачката да не патува со авион, како и молбите на нејзините пријатели да го одложат летот, таа одлучила веднаш да се врати, вели жената.

Авионот се урна само 20 минути по полетувањето. Сите патници загинаа, вклучувајќи ја и Керол. Холивуд шепна:„Таа почина бркајќи го назад човекот што го сакаше и на кој не можеше целосно да му верува“.

Службеникот, целосно скршен , истрча кон планината каде што се случи несреќата . Спасувачите едвај го спречија да се искачи на самиот врв. Кога му подадоа гумена лента со прамени од косата на Керол , тој се струполи од болка.

По нејзината смрт , тој често пиел, се оженил уште двапати , но пријателите тврделе дека ниедна жена не се приближила до местото што Керол го заземала во неговото срце. Починал во 1960 година, од срцев удар.

Улогите што го направија бесмртен

Службеникот Гејбл остави импресивен белег во филмот: „Обоената пустина“, „Најлесниот пат“, „Тајната шестка“, но неговата најпозната улога останува Рет Батлер во ремек-делото „Однесено со виорот“ (Gone with the Wind), кој освои осум Оскари и стана неопходен дел од историјата на светската кинематографија.

