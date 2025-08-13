Гаши предизборно си го примил Ќира со патики во Собрание

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Собранието, Африм Гаши предизборно го примил кандидатот за градоначалник на Општина Струга , , Менди Ќир, а поранешен претседател на Стопанската комора на Северозападна Македонија, кој случајно е нели независен кандидат на претстојните локални избори, се пофали Ќира на социјалните мрежи

На официјалната средба во Собранието, Гаши, чијашто функција е неспоива со фаворизирање кандидати на избори, „му посакал успех на Ќура во претстојната изборна трка“ во Струга, според објавата на Ќира на „Фејсбук“.

Ќира, кој на средбата се појавил во опуштено издание со спортски патики, надвор од протоколите за облекување во македонскиот парламент..

