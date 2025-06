Гвардиола уживаше на плажа насред Светското првенство и ја покажа својата форма на 55 години, сè уште има магија во нозете

0 SHARES Сподели Твитни

Шпанскиот фудбалски стручњак Пеп Гвардиола моментално е со Манчестер Сити на Светското клупско првенство во САД, каде што се квалификуваа за осминафиналето.Граѓаните славеа во првите два натпревари од турнирот и обезбедија пласман во нокаут фазата пред крајот на групната фаза, а Гвардиола и играчите го искористија слободниот ден за да ја посетат плажата.🇪🇸🪄 Pep Guardiola on the beach with his Manchester City players. 😎🌊 pic.twitter.com/buvGE7C8mT— EuroFoot (@eurofootcom) June 24, 2025Набрзо на социјалните мрежи се појави одлично видео на кое се гледа како Гвардиола се забавува со играчите на плажа, а исто така се покажа дека и покрај фактот дека има 55 години, тој сè уште е во завидна физичка форма.Гвардиола покажа дека сè уште има магија во нозете, бидејќи може да се види како брилијантно ракува со топката, а снимката ги воодушеви навивачите на Сити и шпанскиот стручњак.Следниот натпревар на Сити на Светското првенство ќе биде против Јувентус во четврток, а натпреварот нема да има никакво значење бидејќи двата тима веќе се во осминафиналето.



Пронајдете не на следниве мрежи: