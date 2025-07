Гвинет Палтроу се пошегува со прељубниците на концертот на Колдплеј, сними видео за компанијата каде што работеа

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Гвинет Палтроу, поранешната сопруга на фронтменот на „Колдплеј“, Крис Мартин, реагираше на виралниот инцидент што се случи на концерт во Бостон на прилично неочекуван и хумористичен начин.

За време на концертот на стадионот Жилет, камера ги фати извршниот директор Енди Бајрон и директорката за човечки ресурси Кристин Кабот во блиска прегратка. Мартин ја забележа нивната блискост и рече: „О, погледнете ги овие двајца“.Видеото брзо стана вирално, по што Бајрон даде оставка, а Кабот ја напушти компанијата.

На свој начин, Палтроу одлучи да одговори преку хумор и ја прифати улогата на „привремен портпарол“ на „Астрономер“. Во виралното видео, таа изјави: „Привремено сум вработена да зборувам во име на повеќе од 300 вработени во „Астрономер“, додавајќи дека компанијата добила многу прашања во последните неколку дена и сака да одговори на најчестите.

Astronomer uploads new video with Gwyneth Paltrow, ex-wife of Coldplay’s Chris Martin, answering questions as a temporary spokesperson. pic.twitter.com/gELL9rOcmO— Pop Base (@PopBase) July 26, 2025

Коментирајќи го прашањето „О, Боже. Што по ѓаволите“, актерката одговори: „Воодушевени сме што гледаме толку многу луѓе одеднаш заинтересирани за автоматизирање на работните процеси со податоци“.

Кога ја прашаа за тимот за социјални медиуми, таа рече: „Да! Сè уште има место за нашиот настан Beyond Analytics овој јули!“ Таа заклучи: „А сега се враќаме на она што го правиме најдобро… испорачувајќи револуционерни резултати за нашите корисници. Ви благодариме за вашиот интерес за Astronomer.“

Потсетете се дека Палтроу и Мартин беа во брак од 2003 до 2016 година и имаат две деца: Епл (21) и Мозес (19).

Пронајдете не на следниве мрежи: